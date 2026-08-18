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Durere fără margini pentru familia lui Alexandru. Mama polițistului s-a stins la patru luni după fiul său

De: Anca Chihaie 18/08/2026 | 12:58
Durere fără margini pentru familia lui Alexandru. Mama polițistului s-a stins la patru luni după fiul său
Foto: social media
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O nouă tragedie lovește familia Rățoi, la doar câteva luni după pierderea polițistului Alexandru. Mama tânărului, Cătălina Rățoi, a murit la patru luni după ce și-a condus fiul pe ultimul drum. Femeia s-a confruntat cu o boală gravă, iar starea sa s-a deteriorat în perioada care a urmat morții lui Alexandru.

Alexandru Rățoi avea doar 26 de ani și lucra ca polițist. Viața lui s-a schimbat dramatic în urma unui accident produs în timpul unei misiuni, în anul 2024. Tânărul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu atunci când a fost lovit de un autoturism.

Mama polițistului s-a stins la patru luni după fiul său

Potrivit informațiilor despre tragedie, Alexandru făcea semn unui șofer să oprească, în momentul în care un alt autoturism a trecut de mașina care încetinise și l-a acroșat pe polițist. Impactul a avut consecințe extrem de grave pentru tânăr.

În urma accidentului, Alexandru a rămas în comă timp de aproximativ doi ani. Familia a sperat până în ultima clipă într-o minune și a continuat să creadă că tânărul își va reveni. Din nefericire, în martie 2026, după o lungă perioadă de suferință, Alexandru s-a stins din viață.

În lunile care au urmat înmormântării fiului, starea de sănătate a femeii s-a agravat. Cătălina se confrunta cu o afecțiune severă, iar pierderea lui Alexandru a venit într-un moment în care era deja greu încercată.

La patru luni de la moartea fiului său, familia a primit o nouă veste cumplită. Cătălina Rățoi a murit, lăsând în urmă rude și prieteni care sunt acum nevoiți să treacă printr-o a doua pierdere într-un interval extrem de scurt.

„Peste pierderea unui copil, nu treci! Iar învățarea aceasta, de a continua să exiști, de a găsi iar rostul și voința de a râde este diferită de la om la om.. Mamele de îngeri învață să trăiască cu durerea și dincolo de ea, plângându-și copilul….Un stupid accident a schimbat destinul unei familii…”, a spus  sora femeii.

Vestea morții femeii a fost făcută publică pe 18 august 2026, iar mesajele transmise ulterior de cei care au cunoscut-o reflectă dimensiunea tragediei prin care a trecut familia.

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