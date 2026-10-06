Momentul în care ”Prințesa” Bianca l-a jignit până și pe Radu Vâlcan. Antena 1 a difuzat imaginile la Insula iubirii 2026

Bianca Ghiurcă a comis-o la Insula Iubirii. Deranjată de imaginile pe care le-a văzut cu Prințul Marco, nu a mai ținut cont și l-a jignit până și pe Radu Vâlcan. Momentul l-a surprins chiar și pe concurent care a încercat să își scuze soția.

Pentru Bianca Ghiurcă, apropierea dintre Prințul Marco și Gabriella Barbu a fost greu de privit. În episodul trecut, „Prințesa” nu s-a mai abținut și a jignit-o direct pe ispită. Mai mult decât atât, concurentul va vedea în ediția viitoare momentul în care l-a atacat și pe Radu Vâlcan, spunând că „mai aveam un pic și săream la Radu”. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Momentul în care „Prințesa” Bianca l-a jignit până și pe Radu Vâlcan

În timp ce „Prințesa” era gata să sară la gâtul lui Radu de nervi, Prințul Marco s-a arătat jenat de comportamentul partenerei. Acesta i-a cerut scuze prezentatorului TV.

„Scuze! Îmi cer scuze pentru limbaj”, i-a transmis Marco lui Radu Vâlcan

Pe de altă parte, atunci când a venit vorba de jignirile aduse ispitei Gabriella, lucrurile au stat altfel. Concurentul a declarat la bonfire-ul care va fi difuzat în episodul următor că așa este Bianca de zi cu zi, astfel că nu vede nimic din ce nu știa despre ea.

„E Bianca de zi cu zi. Astea-s reacțiile obișnuite”, a spus Prințul.

Bianca Ghiurcă, o nouă gafă

Nu este singura gafă care a atras atenția și care o poziționează într-o postură neplăcută. Concurenta a fost filmată în timpul unui testimonial chiar atunci când s-a scărpinat în ureche, iar apoi s-a uitat la ce a scos. Momentul a fost aspru criticat în mediul online, fiind catalogat „scârbos”.

„Credeam că doar mie mi s-a părut de-a dreptul scârbos. Special au lăsat ăștia de la montaj…să se vadă regalitatea”/„Da, am văzut și eu și am rămas uimit…nu se poate, prințesa gafează”/ „Am rămas fără cuvinte, nu așa fac prințesele”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatorii Facebook.

Prințul Marco și Gabriella sunt tot mai apropiați

Prințul Marco și Gabriella Barbu sunt din ce în ce mai apropiați. Cei doi au petrecut câteva momente singuri, astfel că bărbatul i s-a destănuit ispitei. Acesta simte că greșește față de Bianca Ghiurcă, însă chiar și așa, i-a mărturisit că este atras de ea.

„Eu sunt aici ca să îi demonstrez ei că iubirea față de ea este mai presus de orice. Cu toate astea, eu nu mă așteptam să găsesc o fată ca Gabriela, care, după zece ani de zile, să mă facă să mă simt bine. Eu am uitat cum e să fii cu o fată să te facă să te simți bine (…) Mă simt greșind, Gabriella (…) Mă simt judecat întotdeauna”, i-a spus Prințul Marco ispitei.

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Mesajul Gabriellei după ce Prințul Marco a recunoscut că este atras de ea: „Eu nu concurez”