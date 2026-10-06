Avem imaginile nedifuzate la TV! Cum s-a băgat ispita Frankie între Prințul Marco și Gabriella. Le-a stricat „combinația” și l-a păstrat pe Prinț pentru ea

Avem imaginile nedifuzate la TV! Cum s-a băgat ispita Frankie între Prințul Marco și Gabriella. Le-a stricat "combinația" și l-a păstrat pe Prinț pentru ea
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Insula Iubirii
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Sezonul 10 al Insulei Iubirii a adus în fața publicului noi concurenți care își testează relația. Dintre aceștia, cel care a atras cel mai mult atenția este Prințul Marco. Acesta a pășit în Thailanda cu încredere și a fost în extaz atunci când ispita Gabriella a apărut în peisaj.

Deși și-a propus să fie „cuminte” la Insula Iubirii, planul lui Marco s-a reconfigurat total după ce Gabriella și-a făcut apariția. Fiind un fan înrăit al acesteia, concurentul a uitat rapid de promisiunile făcute înainte de participare și s-a bucurat din plin de compania ispitei. Apropierea dintre cei doi a fost una evidentă, iar telespectatorii au urmărit cu interes fiecare apariție pe care au avut-o împreună.

Avem imaginile nedifuzate la TV

Însă imaginile care nu au fost difuzate la televizor arată și un alt detaliu din perioada în care Marco și Gabriella petreceau tot mai mult timp împreună. La un moment dat, cei doi se îndreaptă spre plajă, însă nu rămân singuri. Frankie îi observă și merge după ei, făcându-și apariția în apropierea lor.

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Foto: Captură Antena 1

Momentul este interesant mai ales prin prisma a ceea ce avea să se întâmple ulterior în cadrul emisiunii. Deși mulți ar putea crede că Prințul a fost cucerit iremediabil de Gabriella, povestea avea să ia o cu totul altă turnură.

Cum s-a băgat ispita Frankie între Prințul Marco și Gabriella

Însă, deși mulți ar putea crede că Prințul a fost cucerit iremediabil de ispită, se pare că nu este așa, iar povestea este mult mai complicată. Potrivit informațiilor primite pe pont@cancan.ro, concurentul de la Insula Iubirii a părăsit-o pe Gabriella și s-a îndreptat subtil către o altă ispită. Relația celor doi a continuat și după Insula Iubirii și avem toate detaliile.

Ei bine, cea care a rămas în cele din urmă lângă Prințul Marco este nimeni alta decât ispita Frankie. Cei doi au legat o prietenie deosebită la Insula Iubirii și se pare că această legătură s-a menținut și după terminarea filmărilor.

Se pare că Prințul nu a vrut-o niciodată cu adevărat pe Gabriella. Conform surselor CANCAN.RO, la bonfire-ul final, acesta a renunțat la ispită și a decis să își vadă mai departe de căsnicia cu Bianca. Deși a renunțat la Gabriella, concurentul de la Insula Iubirii nu a renunțat și la ispita cu care a format o relație specială pe insulă.

Le-a stricat „combinația” și l-a păstrat pe Prinț pentru ea

După terminarea filmărilor, Prințul și Frankie și-au continuat relația. În urmă cu ceva timp, cei doi au bifat chiar și o vacanță împreună. Au mers la mare, iar fotografiile publicate pe rețelele sociale au dat multe de bănuit.

Frankie a postat mai multe imagini din vacanță în care apare alături de Prințul Marco. Ispita și-a dorit însă să păstreze misterul și a avut grijă să ascundă fața bărbatului care o însoțea. Cu toate acestea, postările sale au atras rapid atenția, mai ales că au fost însoțite de mesaje cu subînțeles.

La una dintre fotografiile în care apare alături de Marco, Frankie a scris: „Dragostea nu are nicio limită”.

Prințul Marco și ispita Frankie, vacanță împreună /Foto: Instagram

În ceea ce îl privește pe soțul Biancăi, acesta a fost mult mai direct. Nu s-a ascuns și a publicat imagini care arătau clar că s-a aflat în compania ispitei.

Surpriza vine însă abia acum. Potrivit surselor CANCAN.RO, în aceeași vacanță s-a aflat și Bianca Ghiurcă. Șatena s-a bucurat de aceeași escapadă, iar gelozia care a reprezentat principalul motiv pentru care cuplul a ajuns la Insula Iubirii pare că nu mai este o problemă. Bianca pare să fi acceptat relația specială de prietenie formată între soțul ei și Frankie.

Cu o relație de 10 ani la activ, Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă au decis să își testeze iubirea în cadrul show-ului de la Antena 1. Relația lor a trecut prin numeroase momente dificile în timpul filmărilor, mai ales după apropierea concurentului de Gabriella.

Totuși, potrivit informațiilor primite pe pont@cancan.ro, la bonfire-ul final și-a dat seama ce își dorește, s-a împăcat cu Bianca, iar în prezent se bucură în continuare de relația lor.

CITEŞTE ŞI: Ispita Frankie a răbufnit la adresa concurentelor de la Insula Iubirii: „Nu se opresc din a ne face proaste”

Oare ce s-a întâmplat înainte? Prințul Marco, prins cu șlițul desfăcut lângă ispita Gabriella. Imaginile care nu au fost difuzate de Antena 1

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