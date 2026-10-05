Ispita Frankie a răbufnit la adresa concurentelor de la Insula Iubirii: „Nu se opresc din a ne face proaste”

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Tensiunile dintre ispite și concurentele din cupluri continuă să stârnească reacții puternice în rândul fanilor emisiunii „Insula Iubirii”.

De această dată, Frankie, una dintre ispitele feminine care au participat în show, a transmis un mesaj acid pe rețelele de socializare, după ce a observat comentariile și atitudinea unor concurente față de ispite.

Ispita Frankie a răbufnit la adresa concurentelor de la Insula Iubirii

Frankie a ales să vorbească deschis despre diferențele de comportament pe care le-a remarcat între fetele din cupluri și ispite, susținând că, de multe ori, acestea din urmă sunt criticate și jignite, în timp ce ele încearcă să își exprime punctele de vedere într-un mod diferit.

„Sunt curioasă dacă a mai observat cineva diferența de exprimare între fetele ispite și fetele din cuplu. Cum vorbim noi la adresa lor și cum vorbesc ele la adresa noastră, în condițiile în care ele s-au înscris la emisiune de bunăvoie să vadă cum se comportă soții lor, iubiții lor în preajma noastră. Și toți ele sunt nemulțumite că li se servește adevărul.”, a spus Frankie pe Instagram.

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Ulterior, Frankie a revenit cu un nou mesaj în care a ironizat criticile primite din partea concurentelor și a pus sub semnul întrebării competențele pe care acestea le afișează atunci când lansează astfel de afirmații.

„Am și eu nevoie de puțin ajutor din partea voastră. Aș avea nevoie să-mi spuneți… Cred că nu am fost atentă la cerimoniile de prezentare sau ceva de genul. Am observat că fetele din cuplu nu se opresc o secundă din a ne face proaste și nu mai știu atunci când au spus fiecare ce joburi au, care dintre ele era cercetător la NASA sau chirurg sau ceva de genul. Chiar nu mai țin minte.” , a mai spus Frankie intr-un alt story.

Rămâne de văzut dacă declarațiile lui Frankie vor primi un răspuns din partea fostelor concurente de la „Insula Iubirii”, însă intervențiile sale din mediul online au reușit deja să genereze un nou val de controverse în jurul unuia dintre cele mai urmărite reality show-uri din România.

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