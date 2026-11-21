Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat într-o nouă vacanță peste hotare. Cele două vedete au decis să profite de timpul petrecut în aeroport și să ia masa la un restaurant, unde au servit o salată, un hamburger, o porție de cartofi prăjiți și niște băuturi. Cât au plătit în total pentru ele?

Fosta prezentatoare TV profită de timpul liber pentru a se mai relaxa alături de soțul ei într-o vacanță peste hotare. Gabriela și Tavi s-au filmat din aeroport, dar fără a le spune fanilor unde vor călători.

Gabriela Cristea nu mai mănâncă în avion

Bruneta a profitat de timpul din aeroport pentru a lua masa și a realiza un clip video pentru fanii ei. Aceasta a filmat prânzul luat alături de soțul ei, precum și produsele alese și nota finală.

În plus, Gabriela Cristea le-a mărturisit fanilor care este motivul real pentru care a decis să nu mai consume alimente în timpul zborului. Vedeta susține că a aflat că acestea se metabolizează diferit în avion și, cum se află într-un proces amplu și costisitor de slăbire, preferă să consume alimente când este cu picioarele pe pământ!

„Hei dragilor, plecăm și suntem în aeroport. Pe barosăneală în aeroport, da. N-am mai fost de foarte multă vreme să stăm și să mâncăm în aeroport. Am avut un pic de timp acum, de răgaz. Ne luam sendvișuri (n.r. înainte), dar acum am stat să mâncăm aici. De ce? Pentru că eu evit să mănânc în avion și să beau sucuri și alte chestii. Pentru că, am aflat eu, că nu știu cum se metabolizează mai complicat mâncarea și…”, își începe Gabriela povestirea.

Cât a plătit Gabriela Cristea pentru o salată

Potrivit imaginilor video, Gabriela Cristea a servit o salata Caesar, iar soțul ei un hamburger. Cei doi au completat masa cu o porție de cartofi prăjiți și băuturi. Vedeta susține că a plătit fabuloasa sumă de 110 lei pentru o salată, preț destul de piperat! Nici cartofii nu au fost mai ieftini, o porție costând 39 de lei. În total, nota de plată a fost 301 lei, la care se adaugă un bacșiș de 10%, după cum a mărturisit Tavi Clonda în clipul video.

„Ideea este că voiam să vă spun că în aeroport a început să se mănânce mai bine. Știți că pe vremuri s-a mâncat prost și foarte scump. Acum, bine și foarte scump. E 110 lei o salată din asta, ca să știți. Da, da. Și cartofii prăjiți cât sunt? Sunt 39 de lei. Nu știu dacă vi se pare mult, vi se pare puțin, voi să spuneți. Mi se pare cam scump pentru aeroport. Dar, mă rog, a fost și mai rău. Adică am plătit 4 sendvișuri 400 de lei. Acum nu o să plătim 400 de lei, cred. Și la final a venit și nota. 301… Da, plus ce o să le mai lăsăm și noi băieților pentru că au fost… Am pus 10%, nu?”, a mărturisit Gabriela Cristea pe Instagram.

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