Gabriela Cristea, noi probleme de sănătate! Cu ce se confruntă vedeta după ce a slăbit 37 de kilograme: „A rămas foarte, foarte mare”

Gabriela Cristea, noi probleme de sănătate! Cu ce se confruntă vedeta după ce a slăbit 37 de kilograme: „A rămas foarte, foarte mare”
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Gabriela Cristea, noi probleme de sănătate /Foto: Instagram
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În ultima perioadă, Gabriela Cristea a trecut printr-o schimbare fizică radicală. Vedeta a slăbit aproximativ 37 de kilograme și este acum cât se poate de mândră de rezultate. Aceasta a început procesul de slăbire după ce a fost diagnosticată de un specialist cu mai multe probleme de sănătate. După ce a câștigat lupta cu kilogramele, mare parte dintre aceste probleme au dispărut. Totuși, Gabriela Cristea nu a scăpat toate, așa că a făcut o nouă vizită la medic. Cu ce probleme se confruntă vedeta acum?

Pentru a scăpa de kilogramele în plus, Gabriela Cristea a admis că a folosit un tratament cu injecții prescris de medic, după ce a fost diagnosticată cu mai multe probleme de sănătate. Printre acestea se numără prediabetul, apneea în somn, tensiune arterială mărită, colesterol ridicat și ficat gras.

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Gabriela Cristea, noi probleme de sănătate

Cele 37 de kilograme pierdute au ajutat-o pe Gabriela Cristea să scape de majoritatea problemelor de sănătate pe care le avea. Totuși, lupta nu a fost câștigată definitiv. Vedeta le-a mărturisit fanilor din mediul online că încă are o problemă cu colesterolul.

Se pare că în această privință analizele încă nu sunt îmbucurătoare, așa că Gabriela Cristea a început să urmeze un nou tratament. Timp de o lună, soția lui Tavi Clonda a ascultat de indicațiile medicului, iar astăzi, 9 noiembrie, a mers din nou la control pentru a vedea dacă problema a dispărut.

„Am dat peste o domnișoară foarte drăguță, care a băgat acul și am rezolvat problema. Am rămas wow. Știți că v-am zis că vreau să trăiesc 100 de ani? O să-i trăiesc, dar trebuie să fac și ceva dacă vreau să îi trăiesc. Încă am niște probleme cu colesterolul.

Acum o lună mi-am făcut analizele și, în ciuda faptului că am slăbit foarte multe kilograme, colesterolul meu a rămas foarte, foarte mare. Am început un tratament de o lună și am venit să văd ce se întâmplă”, a spus Gabriela Cristea, în mediul online.

Gabriela Cristea a mers să își facă analizele /Foto: Instagram

Acum, Gabriela Cristea așteaptă nerăbdătoare rezultatul analizelor pentru a vedea dacă tratamentul prescris de medic a dat roade și dacă problema colesterolului mărit a fost rezolvată. Această afecțiune este periculoasă pentru că nu provoacă durere, dar favorizează acumularea de grăsimi pe pereții arterelor, îngustându-le și blocând fluxul de sânge. De asemenea, colesterolul mărit reprezintă primul pas în dezvoltarea unor afecțiuni mai grave.

 

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Afacerea care o va umple de bani pe Gabriela Cristea. Vedeta are planuri mari la mii de kilometri de București: „Ne dorim să avem din ce să trăim la bătrânețe!”

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