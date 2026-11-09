Gabriela Cristea, noi probleme de sănătate! Cu ce se confruntă vedeta după ce a slăbit 37 de kilograme: „A rămas foarte, foarte mare”

În ultima perioadă, Gabriela Cristea a trecut printr-o schimbare fizică radicală. Vedeta a slăbit aproximativ 37 de kilograme și este acum cât se poate de mândră de rezultate. Aceasta a început procesul de slăbire după ce a fost diagnosticată de un specialist cu mai multe probleme de sănătate. După ce a câștigat lupta cu kilogramele, mare parte dintre aceste probleme au dispărut. Totuși, Gabriela Cristea nu a scăpat toate, așa că a făcut o nouă vizită la medic. Cu ce probleme se confruntă vedeta acum?

Pentru a scăpa de kilogramele în plus, Gabriela Cristea a admis că a folosit un tratament cu injecții prescris de medic, după ce a fost diagnosticată cu mai multe probleme de sănătate. Printre acestea se numără prediabetul, apneea în somn, tensiune arterială mărită, colesterol ridicat și ficat gras.

Gabriela Cristea, noi probleme de sănătate

Cele 37 de kilograme pierdute au ajutat-o pe Gabriela Cristea să scape de majoritatea problemelor de sănătate pe care le avea. Totuși, lupta nu a fost câștigată definitiv. Vedeta le-a mărturisit fanilor din mediul online că încă are o problemă cu colesterolul.

Se pare că în această privință analizele încă nu sunt îmbucurătoare, așa că Gabriela Cristea a început să urmeze un nou tratament. Timp de o lună, soția lui Tavi Clonda a ascultat de indicațiile medicului, iar astăzi, 9 noiembrie, a mers din nou la control pentru a vedea dacă problema a dispărut.

„Am dat peste o domnișoară foarte drăguță, care a băgat acul și am rezolvat problema. Am rămas wow. Știți că v-am zis că vreau să trăiesc 100 de ani? O să-i trăiesc, dar trebuie să fac și ceva dacă vreau să îi trăiesc. Încă am niște probleme cu colesterolul. Acum o lună mi-am făcut analizele și, în ciuda faptului că am slăbit foarte multe kilograme, colesterolul meu a rămas foarte, foarte mare. Am început un tratament de o lună și am venit să văd ce se întâmplă”, a spus Gabriela Cristea, în mediul online.

Acum, Gabriela Cristea așteaptă nerăbdătoare rezultatul analizelor pentru a vedea dacă tratamentul prescris de medic a dat roade și dacă problema colesterolului mărit a fost rezolvată. Această afecțiune este periculoasă pentru că nu provoacă durere, dar favorizează acumularea de grăsimi pe pereții arterelor, îngustându-le și blocând fluxul de sânge. De asemenea, colesterolul mărit reprezintă primul pas în dezvoltarea unor afecțiuni mai grave.

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