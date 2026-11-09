Scandal uriaș la Nvidia! Amanta CEO-ului Jensen Huang ar spiona pentru China. Conducerea companiei a început o anchetă

Jensen Huang, directorul general al companiei americane Nvidia, se află în centrul unui scandal după ce a recunoscut că și-a înșelat soția. Situația a devenit și mai complicată după apariția unor informații potrivit cărora femeia cu care ar fi avut o relație extraconjugală ar fi suspectată că a transmis informații către guvernul Chinei. În urma dezvăluirilor, conducerea companiei a anunțat declanșarea unei anchete independente pentru a stabili dacă au fost compromise secrete comerciale sau informații care țin de securitatea națională a Statelor Unite.

Jensen Huang este co-fondatorul și directorul executiv al Nvidia, companie care a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă odată cu ascensiunea inteligenței artificiale. Dincolo de controversele din viața personală, Huang este unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii, cu o avere estimată la 162,2 miliarde de dolari.

Miliardarul se află acum în centrul unui scandal după ce a recunoscut că și-a înșelat soția. Într-un mesaj transmis angajaților, Jensen Huang și-a vorbit despre infidelitatea și despre consecințele pe care gestul său le-a avut asupra familiei. Acesta și-a cerut scuze soției și copiilor, admițând că nu există nicio justificare pentru comportamentul său.

„Mi-am înșelat soția. Acțiunile mele au rănit-o pe ea și pe copiii noștri. Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut. Îmi pare profund rău”, a transmis directorul Nvidia.

Amanta lui Jensen Huang ar spion pentru China

Femeia despre care au apărut informații că ar fi avut o relație cu miliardarul se numește Alice Huang. Potrivit informațiilor publicate de New York Times, aceasta este o fostă conducătoare a companiei Megaspeed, un client al producătorului american de cipuri. Surse din serviciile de informații americane ar suspecta-o că ar fi acționat ca agent de informații pentru Beijing, furnizând date Partidului Comunist Chinez.

Consiliul de administrație al Nvidia a decis ca investigația să fie coordonată de un grup format din directori independenți, care vor beneficia de sprijinul unor consilieri juridici externi. Reprezentanții companiei au precizat că, până în prezent, nu există motive să creadă că informațiile confidențiale ale firmei sau securitatea națională americană au fost afectate. Cu toate acestea, toate informațiile disponibile vor fi analizate.

Scandalul ar putea avea consecințe și asupra poziției lui Jensen Huang în fruntea companiei, dar și asupra relațiilor Nvidia cu autoritățile americane, în contextul restricțiilor privind vânzarea cipurilor avansate de inteligență artificială către China.

CITEȘTE ȘI: Cum își scuză Prințul Marco gesturile urâte făcute la adresa Gabriellei: „A trecut Insula Iubirii”

Amantlâc la nivel înalt. Moștenitorul imperiului Ray-Ban, înșelat de o actriță celebră: ”Sunt însărcinată. Tatăl poți fi tu sau el”