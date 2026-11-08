Cum își scuză Prințul Marco gesturile urâte făcute la adresa Gabriellei: „A trecut Insula Iubirii”

Prințul Marco a explicat motivul pentru care a ironizat apropierea de Gabriella / Sursa foto: Colaj Cancan
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Prințul Marco nu se lasă intimidat de criticile primite și este atent la fiecare postare care îl vizează, găsind de fiecare dată ocazia să le răspundă internauților care îl atacă. De această dată, concurentul de la „Insula iubirii” a revenit în atenția publicului cu un mesaj acid, la doar o zi după ce a publicat un videoclip în care a ironizat situația dintre el și Gabriella Barbu.

Partenerul Biancăi Ghiurcă se numără printre cei mai în vogă concurenți ai sezonului 10 din cadrul emisiunii „Insula iubirii”. El a ajuns în Thailanda pentru a-și testa relația de 10 ani pe care o are cu șatena. Un alt motiv pentru care s-a înscris la reality show a fost pentru a-i demonstra soției că nu ar trebui să aibă motive de gelozie.

Totuși, prezența ispitei din Spania i-a dat peste cap situația concurentului. Acesta a părut atras de Gabriella încă din momentul în care a văzut-o. Ulterior, după ce au petrecut mai mult timp împreună, Marco a recunoscut că între ei nu este doar o apropiere fizică și că, de fapt, s-a creat o conexiune. Mai mult decât atât, Prințul s-a declarat îndrăgostit de brunetă.

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Concurentul a justificat gesturile pe care le-a făcut la adresa Gabriellei

Soțul Biancăi Ghiurcă a șocat pe toată lumea în momentul în care a cedat în fața ispitei. Deși până la date-ul de 24 de ore, în care a întreținut relații intime cu Gabriella, acesta susținea că nu se va întâmpla nimic între ei, se pare că lucrurile au cam escaladat.

După ce a înșelat-o pe Bianca, Marco a declarat că nu regretă ce s-a întâmplat. Totodată, imediat după difuzarea imaginilor la TV, acesta a transmis un mesaj ironic prin care a susținut că „a marcat” împotriva Spaniei, în minutul 90.

Fanii emisunii s-au împărțit în două tabere. Pentru cei care l-au criticat aspru pe concurent, acesta a revenit cu un mesaj în care a explicat situația.

„Știu că voi vă așteptați ca noi să continuăm să plângem, să ne simțim rău ca să vă simțiți voi bine. A trecut Insula Iubirii. Fără să jignesc pe nimeni, a fost un video amuzant.

A fost un pamflet. Tratați-l ca atare! Au trecut 8 luni. Dacă vă așteptați să mă mai enervez sau să plâng, să știți că nu. La Insula Iubirii se văd emoțiile trăite”, a declarat Prințul Marco, pe TikTok.

Marco a trecut peste momentul de la „Insula iubirii” / sursă foto: Antena 1

În timp ce concurentul își sărbătorea „victoria” pe insula din Thailanda, Bianca, soția sa, nu mai reușea să își stăpânească emoțiile și lacrimile. Aceasta a cerut la un moment dat ca filmarea să fie oprită. Tânăra a precizat că nu mai putea să urmărească clipele intime dintre soțul său și ispită.

Afectată de cele întâmplate, concurenta a susținut în repetate rânduri că își dorește să plece acasă. Ulterior, aceasta a amenințat că va sparge camera de filmat dacă se va apropia de ea.

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