Gabriella Barbu, ispită în sezonul 11 al emisiunii Insula Iubirii?! Spoilerul SUPREM dat de brunetă

Gabriella Barbu ar putea reveni la „Insula Iubirii” și în sezonul 11, după ce a atras atenția publicului prin relația cu Prințul Marco?! Bruneta a făcut o declarație surprinzătoare în cadrul emisiunii „Neatza”, de la Antena 1, lăsând să se înțeleagă că o nouă participare nu este exclusă.

Invitată în platoul emisiunii „Neatza”, Gabriella Barbu a participat la jocul „Am, n-am”, în cadrul căruia invitații trebuie să răspundă la diverse întrebări. Una dintre acestea, adresată de Radu Bucălae, a vizat chiar posibilitatea participării la următorul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”.

Gabriella Barbu ar putea reveni la „Insula Iubirii”?

Întrebată dacă are de gând să participe la următorul sezon, Gabriella a evitat să ofere un răspuns clar, însă explicația sa a atras atenția.

„Eu nu pot să zic. Nu pot să zic, pentru că fac spoiler”, a declarat bruneta.

Răspunsul ei lasă loc mai multor interpretări. Gabriella nu a confirmat că va reveni în Thailanda, dar nici nu a exclus această posibilitate. Mai mult, nu este exclus ca bruneta să primească un rol special în sezonul 11, poate chiar pe cel de ispită supremă care poartă ghirlanda aurie.

În acest moment nu e clar dacă acest lucru chiar se va întâmpla, iar producătorii nu au făcut niciun anunț în această direcție, totul rămânând doar la nivel de speculație.

Gabriella Barbu, în centrul unui scandal amoros la „Insula Iubirii”

Gabriella Barbu a devenit una dintre cele mai discutate ispite ale sezonului 10 după apropierea de Prințul Marco, concurentul care a intrat în emisiune alături de soția sa, Bianca Ghiurcă. Relația dintre cei doi a evoluat până în punctul în care au ajuns să întrețină relații intime în timpul date-ului de 24 de ore.

Ulterior, Marco a recunoscut că a încercat să se oprească la un sărut, dar nu a reușit. El a susținut că nu a fost vorba doar despre atracție fizică, ci și despre sentimente pentru Gabriella.

De cealaltă parte, Gabriella a declarat recent, tot la „Neatza”, că sentimentele pe care le-a avut în timpul filmărilor au fost reale, însă între timp au dispărut.

„Pot să jur pe mama, am avut sentimente foarte reale. Am avut, nu mai am”, a mărturisit ispita.

În urma experienței din Thailanda, Gabriella a păstrat o relație apropiată cu Frankie și cu Rebecca Toma.

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