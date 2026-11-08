Claudia Ion a recunoscut, într-un final, de ce Mocăniță nu a acceptat testul poligraf la Insula Iubirii

Claudia Ion a dat cărțile pe față după ce Ionuț Mocăniță a refuzat ferm să facă testul poligraf. Concurenta de la „Insula iubirii” a așteptat cu sufletul la gură rezultatul, însă răzgândirea bruscă a partenerului său, care a evitat să ofere un răspuns clar în privința presupusei idile dintre el și tânăra poreclită „Gândac”, i-a ridicat numeroase semne de întrebare și a făcut-o să tragă propriile concluzii.

Ultimul bonfire difuzat în ediția de sâmbătă, 7 noiembrie, a adus-o pe Claudia Ion în punctul de a lua o decizie definitivă în privința relației cu Ionuț Mocăniță. Tânăra a fost profund marcată de confesiunile făcute în vila băieților, mai ales că nu se aștepta ca bărbatul alături de care a petrecut trei ani să mărturisească faptul că nu a mai putut să o iubească.

Claudia Ion, despre motivul pentru care Mocăniță a refuzat testul

După ce a urmărit imaginile cu partenerul său, Claudia Ion a renunțat la colierul care simboliza relația cu Ionuț Mocăniță. Mai mult decât atât, șatena a realizat că nu mai are niciun motiv să continue relația cu acesta. Refuzul său categoric de a face testul poligraf a reprezentat, în cele din urmă, răspunsul de care avea nevoie.

Astfel, concurenta a mărturisit că este convinsă că bărbatul a înșelat-o cu prietena sa, cunoscută drept „Gândac”, considerând că, dacă ar fi fost nevinovat, acesta ar fi acceptat să facă testul și să îi ofere răspunsurile pe care le aștepta.

„El s-a culcat cu ea. Să mă duc acum acasă și să zic la lume că Ionuț nu a putut să mă mai iubească… Pe tabletă văd că tu zici că nu ai încredere în mine, că tu, de fapt, ai venit să mă testezi pe mine, să îți răspunzi tu la niște întrebări. Acum zici că nu mă mai iubești de un an și ceva, unde am trăit eu, frate?! Credeam că știu ce e cu viața mea. Aveam nevoie de asta ca să deschid ochii”, a declarat Claudia Ion.

Între timp, concurenta s-a apropiat din ce în ce mai mult de Eduard Vlădescu, ispita-pilot. Ea a recunoscut că acesta o face să se simtă apreciată, lucru care îi lipsea în relația cu Ionuț Mocăniță.

De cealaltă parte, concurentul a format o conexiune cu ispita Andrușca, în fața căreia a început să i se destăinuie, atât cu privire la relația sa, cât și în legătură cu ceea ce își dorește pe viitor.

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