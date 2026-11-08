Mesajul Prințului de ziua Gabriellei, la scurt timp după ce a ironizat-o pentru noaptea petrecută împreună

Marco continuă să fie în centrul atenției după experiența trăită la Insula Iubirii, acolo unde apropierea dintre el și Gabriella a stârnit numeroase discuții. Deși filmările emisiunii s-au încheiat, cei doi continuă să fie subiectul comentariilor din mediul online. Iată ce reacție a avut după clipul viral de pe TikTok!

De această dată, Marco a reușit să provoace un val de comentarii după ce a publicat pe TikTok un videoclip în care a făcut o trimitere evidentă la experiența sa alături de Gabriella. Acesta a apărut îmbrăcat într-o ținută inspirată de echipa națională de fotbal a României, iar întreaga reprezentație a fost construită în jurul unor referințe sportive, prin care a sugerat că a marcat un gol și că a reușit să înscrie.

Cum a reacționat Marco

Momentul nu a trecut neobservat, mai ales în contextul în care relația dintre Marco și Gabriela a reprezentat unul dintre cele mai discutate subiecte ale sezonului. Internauții au interpretat imediat videoclipul ca pe o aluzie la apropierea intimă dintre cei doi din timpul emisiunii. Mai mult, alegerea de a folosi metafore din fotbal a alimentat și mai mult speculațiile, mulți considerând că fostul concurent a dorit să facă haz de situația în care s-a aflat pe insulă.

La o zi după publicarea clipului, Marco a decis să clarifice situația și să ofere o primă reacție în urma controverselor apărute. Fostul concurent a ținut să transmită că videoclipul trebuie privit într-o notă amuzantă și că intenția sa nu a fost aceea de a transmite un mesaj răutăcios sau de a jigni pe cineva.

De ziua ei, Marco a încercat să o îndulcească pe Gabriella și să îi demonstreze că lucrurile pot fi privite și cu umor. A fost un gest prin care a vrut să destindă atmosfera, nu să rănească pe cineva sau să transmită un mesaj răutăcios, mai ales că azi este Sf. Mihail și Gavriil.

„Referitor la videoul meu, tare comentat de toată lumea, vreau să zic că eu știu, știu că voi vă așteptați ca noi să continuăm să plângem, să ne simțim rău, ca să vă simțiți voi bine, dar, din păcate, au trecut 8 luni. A trecut Insula Iubirii. Deci, fără să jignesc pe nimeni, a fost un video amuzant. Haz de necaz, nu? Un pamflet. Un pamflet! Deci tratați-l ca atare. Dacă vă așteptați să mă mai enervez din cauza comentariilor, a haterilor sau să mă vedeți că plâng în continuare, nu. Reacțiile cele adevărate și sincere sunt la televizor, la Insula Iubirii, acolo unde ați putut vedea emoțiile trăite pe moment. Dar, totuși, au trecut 8 luni, avem viața noastră și ne bucurăm de ea. Nu? Nu!”, a transmis Marco.

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