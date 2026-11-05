Prințul Marco și Gabriella au continuat relația și după Insula iubirii? Cum s-a dat de gol ispita, chiar la Antena 1

Povestea dintre Prințul Marco și Gabriella ar putea să nu se fi încheiat odată cu filmările pentru „Insula iubirii”! Ispita a făcut o dezvăluire neașteptată chiar în platoul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1, unde a fost întrebată dacă a fost căutată de vreun concurent după terminarea experienței din Thailanda. Răspunsul său a fost afirmativ, însă Gabriella nu a vrut să dezvăluie identitatea celui care a contactat-o.

Invitată în platoul matinalului de la Antena 1, Gabriella a recunoscut că a primit mesaje după încheierea filmărilor, iar surpriza este că nu a fost vorba despre un singur concurent, ci despre mai mulți.

Ispita a preferat să păstreze discreția în privința numelor și nu a confirmat dacă printre cei care au căutat-o se află și Prințul Marco. Chiar și așa, dezvăluirea a stârnit curiozitatea celor care au urmărit apropierea dintre cei doi și a readus în atenție momentele petrecute împreună în Thailanda.

Prințul Marco și Gabriella au devenit din ce în ce mai apropiați

În timpul emisiunii, cei doi au petrecut tot mai mult timp împreună, au avut parte de întâlniri romantice și au purtat discuții despre posibilitatea de a se revedea după încheierea experienței. Apropierea lor nu a trecut neobservată, mai ales că Marco este căsătorit cu Bianca Ghiurcă, iar comportamentul său în preajma ispitei a stârnit nemulțumirea soției sale.

La un moment dat, concurentul a adus în discuție inclusiv posibilitatea ca Gabriella să se întâlnească cu Bianca, pentru a-i explica acesteia că între ei nu s-ar fi întâmplat nimic mai mult decât o prietenie. Ispita a vrut însă să afle care era, de fapt, intenția lui Marco și l-a întrebat direct dacă își dorește să o vadă pe soția sa sau dacă vrea să se întâlnească din nou cu ea.

Mai mult decât atât, aceasta i-a spus concurentului că îl place și chiar a glumit că o să i-l fure Biancăi.

„Eu te vreau doar pentru mine. Să fii al meu pentru totdeauna și punct”, i-a transmis ea.

În acest context, Bianca Ghiucă, partenera alături de care Marco a mers în Thailanda, s-a arătat extrem de supărată și, pe lângă injuriile adresate ispitei, concurenta a lăsat să se înțeleagă că nu există nicio posibilitate ca cele două să se vadă în exterior pentru a se cunoaște mai bine.

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