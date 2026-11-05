Cum a încercat Dani Oțil să-l cupleze pe Aris Eram cu Gabriella de la Insula iubirii? Reacția bizară a Ramonei Olaru

Cum a încercat Dani Oțil să-l cupleze pe Aris Eram cu Gabriella de la Insula iubirii? Reacția bizară a Ramonei Olaru
Cum a încercat Dani Oțil să-l cupleze pe Aris Eram cu Gabriella de la Insula iubirii? Reacția bizară a Ramonei Olaru
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Gabriella Barbu și Eduard Vlădescu, două dintre ispitele de la Insula Iubirii, au fost invitați joi dimineață la Neatza cu Răzvan și Dani. Prezentatorul Dani Oțil a profitat de prezența Gabriellei în platou pentru a juca, în glumă, rolul lui Cupidon și a încerca să o cupleze cu Aris Eram.

Prezentatorul a încercat câteva glume cu Gabriella și Aris, lucru care a făcut-o pe Ramona Olaru să aibă o reacție neașteptată. Totul a început atunci când Dani le-a făcut cunoștință celor doi și a ținut să spună că Aris nu are iubită, făcându-i cu ochiul cu subînțeles Gabriellei.

Replica a făcut-o pe Ramona Olaru să râdă, însă reacția ei a părut ușor forțată, diferită de felul în care râde de obicei în emisiune, iar insinuările au continuat.

Cum și-au vorbit Aris Eram și Gabriella de la Insula Iubirii

La un moment dat, Dani l-a întrebat pe Eduard Vlădescu ce calități ar trebui să aibă Aris dacă ar vrea să participe la Insula Iubirii.

„Probabil gesturile frumoase și mici sau, cum ar spune unii care nu cunosc definițiile, «love bombing»”, a spus Eduard, în timp ce Gabriella a spus că, din punctul ei de vedere, „o bună ispită nu trebuie să aibă rușine”.

Discuțiile cu dublu sens au continuat. După ce Gabriella a spus că îi plac „lucrurile care nu sunt serioase”, Aris a replicat „și mie la fel”, ceea ce a provocat iar chicoteli în rândul celor aflați în platou.

„În primul rând, vreau să-ți spun că ești foarte frumoasă, dar nu asta este întrebarea. Am observat la televizor că te descurci foarte bine la cucerit bărbați. Acum aș vrea să știu cum fac eu ca să cuceresc o fată ca tine, care ar trebui să fie calitățile mele?”, i-a spus Aris Gabriellei.

Răspunsul ispitei de la Insula Iubirii a venit imediat. Gabriella a provocat noi reacții în platou după ce i s-a adresat lui Aris cu apelativul „baby”.

„Baby, trebuie să mă faci să râd, să nu mă plictisesc, adică să ai inițiativă, nu îmi plac planurile prea organizate, îmi place ca în fiecare zi să fac ceva nou”, a spus bruneta.

„Sunt aici pentru tine”, i-a răspuns Aris în spaniolă.

Întrebată de Dani de ce ar trebui să se ferească Aris într-o relație cu o femeie pentru a nu suferi, ea a spus că „dacă ai o conexiune intimă, ești pierdut”.

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