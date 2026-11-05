Marian Grozavu oferă spoiler-ul sezonului 10 la Insula Iubirii: „Claudia va pica la pat cu pilotul”

Marian Grozavu oferă spoiler-ul sezonului 10 la Insula Iubirii: "Claudia va pica la pat cu pilotul"
Marian Grozavu i-a dat de gol pe Claudia și Eduard / Sursa foto: Colaj Cancan
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Apropierea dintre Claudia Ion și ispita Eduard Vlădescu este din ce în ce mai vizibilă, iar lucrurile dintre cei doi par să fi depășit de mult stadiul unui simplu flirt. Marian Grozavu, fost concurent al emisiunii „Insula Iubirii”, a analizat interacțiunile dintre cei doi și este convins că partenera lui Ionuț Mocăniță va ajunge să cedeze tentației.

Invitat în podcastul „Face to Face”, antreprenorul a vorbit despre chimia dintre concurentă și pilot și a făcut o predicție neașteptată. Întrebat cine crede că va cădea în ispită în sezonul 10, Marian nu a stat prea mult pe gânduri și a nominalizat-o pe Claudia. Acesta susține că între tânără și Eduard există deja o atracție vizibilă și că apropierea lor nu este deloc întâmplătoare.

„Din punctul meu de vedere, eu cred că va pica cu pilotul. Au ei acolo o interacțiune, se vede că e un început. N-am de unde să știu, dar e o scânteie acolo, se simte că e ceva între ei.”, a declarat Marian Grozavu, în podcastul „Face to Face”.

Fostul concurent a rupt tăcerea și a recunoscut cine va cădea în ispită / Sursa foto: Captura video

Claudia Ion l-a înlocuit pe Mocăniță cu ispita Eduard

Interacțiunile dintre Claudia și Eduard au atras atenția încă de la primele întâlniri. Apropierea lor a devenit un subiect de interes pentru telespectatori. Ispita-pilot pare să fi găsit o modalitate de a-i câștiga atenția concurentei, iar momentele petrecute împreună au ridicat mai multe semne de întrebare în privința relației acesteia cu Ionuț Mocăniță.

Claudia Ion pare că l-a dat uitării pe Ionuț Mocăniță / Sursa foto: Social media

De altfel, parcursul Claudiei în emisiune este cu atât mai interesant cu cât partenerul său ar fi avut planuri serioase pentru viitorul lor. Ionuț Mocăniță se gândea inclusiv la posibilitatea de a o cere în căsătorie după încheierea experienței din Thailanda. Cu toate acestea, prezența lui Eduard în preajma Claudiei pare să fi schimbat dinamica dintre cei doi parteneri.

Recent, pilotul și concurenta au ajuns în atenția publicului după ce au fost surprinși împreună pe străzile Bucureștiului. În plus, Eduard a continuat să aprecieze postările Claudiei din vacanța în Tenerife.

CITEȘTE ȘI: Spunea că locuia „în palat la mama”, dar ce job are Claudia Ion, de fapt. Din ce își câștiga existența în București

Imagini rare cu părinții Claudiei Ion, proprietarii ”palatului” în care tânăra spune că a trăit ca o prințesă. Mama ei nu l-a vrut pe Mocăniță

Conținut editorial asistat de inteligența artificială.

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