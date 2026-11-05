Întoarsă în România, Ana-Maria Mocanu a spus adevărul. Ce s-a întâmplat la Asia Express, de fapt: „Astăzi pot spune”

Întoarsă în România, Ana-Maria Mocanu a spus adevărul. Ce s-a întâmplat la Asia Express, de fapt: "Astăzi pot spune"
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Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu/ sursă foto: Antena 1
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Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu au dat tot ce au putut pentru a ajunge cât mai departe în Asia Express. Vedetele şi-au depăşit limitele şi au reuşit să meargă mai departe decât s-ar fi aşteptat.

După eliminarea de la Asia Express, Ana-Maria Mocanu a transmis un mesaj emoționant în care a vorbit deschis despre provocările şi momentele dificile, dar și despre satisfacția pe care i-a adus-o faptul că a ajuns atât de departe în concurs.

Mesajul transmis de Ana-Maria Mocanu după plecarea de la Asia Express

Ana a recunoscut că a pornit în competiţia în care a trăit una dintre cele mai intense experiențe din viața sa, fără știe ce presupun concret termenii și regulile concursului, însă Aventura din Asia a ajutat-o să își descopere limitele și să realizeze cât de puternică este

„Am plecat în Asia Express fără să știu exact ce înseamnă un stage, o amuletă sau o imunitate”, și-a început aceasta confesiunea.

Pe lângă multele întrebări, emoții și temeri pe care le avea şi fără să se gândească cât de grea va fi experiența, în Ana-Maria a exista dorinţa de a da tot ce are mai bun.

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„Am stat 9 din 10 stage-uri”, a dezvăluit fosta concurentă, mărturisind că a reușit să reziste mult mai mult decât ar fi crezut când a început cursa.

Totodată, Ana-Maria a povestit că drumul nu a fost lipsit de obstacole şi că au că au existat zile cu lacrimi, dezamăgiri, oboseală și frustrare, dar și clipe în care a simțit că va ceda.

„Am râs, am plâns, am căzut, m-am ridicat și am mers mai departe. Nu m-am lăsat bătută, indiferent cât de greu mi-a fost”, a transmis aceasta.

Cum a fost aventura din Asia Express pentru Ana-Maria Mocanu

Dincolo de probe, curse și imunități, experiența Asia Express a reprezentat pentru ea o adevărată lecție de viață. Ana a dezvăluit că a învăţat să aibă mai multă încredere în propriile forțe, să accepte greșelile și să nu se teamă să fie vulnerabilă.

De asemenea, a pus un gând bun şi pentru partenera sa de aventură, Loredana Chivu, căreia i-a mulțumit pentru toate momentele în care i-a fost alături. Cele două au trecut împreună prin emoții, oboseală, râsete și lacrimi, iar Ana-Maria a spus le vor păstra aceste experienţe în suflet toată viața.

La final, aceasta nu i-a uitat nici pe cei care le-au susținut de acasă, cărora le-a mulţumit pentru mesaje și încurajări.

„Asia Express, nu te voi uita niciodată! A fost o poveste pe care am trăit-o cu tot sufletul și pe care o voi purta mereu în inimă!”, a încheiat Ana-Maria Mocanu.

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