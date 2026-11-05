Cum a început, de fapt, povestea lui Keo în muzică! Piesa care i-a schimbat viața

Keo a dezvăluit pentru CANCAN.RO cum o singură piesă i-a schimbat complet destinul. În 2005, artistul a lansat „Azi vii, mâine pleci”, melodia care l-a aruncat direct în topuri și l-a făcut cunoscut publicului. Artistul a recunoscut că succesul l-a luat prin surprindere și că nu se aștepta ca piesa să ajungă un hit atât de mare.

Cântărețul consideră că Dumnezeu i-a pus mâna în cap în 2005, când a dat lovitura cu „Azi vii, mâine pleci”. Melodia a prins din prima, a ajuns pe locul 1 și a stat luni întregi în topuri. Iar surpriza cea mare este că, după 21 de ani, încă se mai aude la radio și petreceri.

„Azi vii, mâine pleci” este piesa cu care m-am lansat și cea mai de impact din cariera mea. Practic, a fost prima mea apariție pe piața muzicală. Această piesă mi-a dat șansa la cariera pe care am avut-o. A fost lansată în 2005, deci are deja 21 de ani, și am avut marea șansă să ajungă pe locul 1 din prima. A stat 9 luni în Top 10. Zic câteodată că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap atunci și nu mi-aș fi imaginat să mai fac altceva decât muzică. Un alt hit care a prins la public a fost „Cel mai frumos cadou”, piesa lansată în 2010 alături de Alexandra Ungureanu. Cei doi au filmat videoclipul abia în 2016 și nici măcar nu se așteptau ca melodia să aibă succes an după an”, a declarat Keo pentru CANCAN.RO.

Keo pregătește surprize mari pentru fani

Artistul a anunțat că a pregătit surprize pentru fani și că este gata să revină în lumina reflectoarelor alături de Skizzo Skillz. El este implicat și într-un proiect cu Ovidiu Lipan Țăndărică și Alina Crișan.

„În prezent, sunt implicat în proiectul „Nunta”, alături de Ovidiu Lipan Țăndărică și Alina Crișan. Eu am fost mega fan Phoenix și îmi place foarte mult piesa „Nunta” de la ei. M-am întâlnit de multe ori cu Țăndărică pe la concerte și, într-o zi, m-a chemat să cânt alături de el la Sala Radio. Am cântat „Nunta” împreună și a ieșit atât de bine, încât am decis să o refacem într-un fel care să fie mai aproape de Keo, ca orchestrație.

Mai am în lucru două piese cu Skizzo Skillz, cu care am făcut un album în 2013, care a fost disc de platină. Am plecat și în turneu împreună, am fost peste tot prin țară”, a spus cântărețul.

Fiica lui i-a dat viața peste cap

Keo a vorbit și despre schimbările din viața personală, acolo unde rolul de tată i-a dat toate planurile peste cap. Artistul are o fetiță de 9 ani, Aria, care este centrul universului lui și de care este pur și simplu topit. Cântărețul a recunoscut că nu și-a dorit copii și că gândul de a deveni tată îi cam dădea fiori. Numai că totul s-a schimbat în clipa în care a venit Aria pe lume.

„Am intrat în era Ariei, fiica mea, care împlinește 9 ani la sfârșitul lunii decembrie. În ultimii 9 ani, a fost foarte mult despre ea și va rămâne așa pentru tot restul vieții, pentru că sunt înnebunit după fiică-mea. A fost, pentru mine, o adevărată revelație. În acești 9 ani, m-am descoperit ca un tătic cool și extrem de implicat. Nu știam că există așa ceva pe lume, pentru că nu-mi doream neapărat copii, nu aveam o dorință arzătoare în acest sens. Cred că îmi era puțin frică. Dar, odată ce a venit pe lume Aria, parcă mi s-a deschis o ușă interioară către cea mai frumoasă încăpere”, a mai povestit Keo.

Keo a dezvăluit și cum este în spatele reflectoarelor. Deși a lansat hit după hit și a cucerit inimile multor femei, artistul a mărturisit că a rămas același om modest și cu picioarele pe pământ.

„În spatele reflectoarelor sunt la fel. N-am avut un alt personaj pe scenă decât în viața reală. Muzica mă definește de când sunt copil. Sunt pasionat de ceea ce fac și vreau să cred că am reușit să mă păstrez în universul meu muzical. Am fost mereu sincer în tot ceea ce am făcut pe plan artistic. În spatele reflectoarelor sunt în familie, sunt un om absolut normal și nu-mi place să sufăr de mine”, a declarat el.

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Propunerea l-a ”zguduit” pe Keo, dar prietenii l-au rezolvat: ”Bagă-te, e bestial!” ”Mi-a fost teamă să mă transform în femeie!”