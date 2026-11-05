Cum a început, de fapt, povestea lui Keo în muzică! Piesa care i-a schimbat viața

Cum a început, de fapt, povestea lui Keo în muzică! Piesa care i-a schimbat viața
Galerie Foto 11
Keo. Sursa foto Social Media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Keo a dezvăluit pentru CANCAN.RO cum o singură piesă i-a schimbat complet destinul. În 2005, artistul a lansat „Azi vii, mâine pleci”, melodia care l-a aruncat direct în topuri și l-a făcut cunoscut publicului. Artistul a recunoscut că succesul l-a luat prin surprindere și că nu se aștepta ca piesa să ajungă un hit atât de mare.

Cântărețul consideră că Dumnezeu i-a pus mâna în cap în 2005, când a dat lovitura cu „Azi vii, mâine pleci”. Melodia a prins din prima, a ajuns pe locul 1 și a stat luni întregi în topuri. Iar surpriza cea mare este că, după 21 de ani, încă se mai aude la radio și petreceri.

„Azi vii, mâine pleci” este piesa cu care m-am lansat și cea mai de impact din cariera mea. Practic, a fost prima mea apariție pe piața muzicală. Această piesă mi-a dat șansa la cariera pe care am avut-o. A fost lansată în 2005, deci are deja 21 de ani, și am avut marea șansă să ajungă pe locul 1 din prima. A stat 9 luni în Top 10. Zic câteodată că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap atunci și nu mi-aș fi imaginat să mai fac altceva decât muzică.

Un alt hit care a prins la public a fost „Cel mai frumos cadou”, piesa lansată în 2010 alături de Alexandra Ungureanu. Cei doi au filmat videoclipul abia în 2016 și nici măcar nu se așteptau ca melodia să aibă succes an după an”, a declarat Keo pentru CANCAN.RO.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
11 poze

Keo pregătește surprize mari pentru fani

Artistul a anunțat că a pregătit surprize pentru fani și că este gata să revină în lumina reflectoarelor alături de Skizzo Skillz. El este implicat și într-un proiect cu Ovidiu Lipan Țăndărică și Alina Crișan.

„În prezent, sunt implicat în proiectul „Nunta”, alături de Ovidiu Lipan Țăndărică și Alina Crișan. Eu am fost mega fan Phoenix și îmi place foarte mult piesa „Nunta” de la ei. M-am întâlnit de multe ori cu Țăndărică pe la concerte și, într-o zi, m-a chemat să cânt alături de el la Sala Radio. Am cântat „Nunta” împreună și a ieșit atât de bine, încât am decis să o refacem într-un fel care să fie mai aproape de Keo, ca orchestrație.

Keo, Alina Crișan și Ovidiu Lipan Țăndărică

Keo, Alina Crișan și Ovidiu Lipan Țăndărică. Sursa foto Social Media

Mai am în lucru două piese cu Skizzo Skillz, cu care am făcut un album în 2013, care a fost disc de platină. Am plecat și în turneu împreună, am fost peste tot prin țară”, a spus cântărețul.

Fiica lui i-a dat viața peste cap

Keo a vorbit și despre schimbările din viața personală, acolo unde rolul de tată i-a dat toate planurile peste cap. Artistul are o fetiță de 9 ani, Aria, care este centrul universului lui și de care este pur și simplu topit. Cântărețul a recunoscut că nu și-a dorit copii și că gândul de a deveni tată îi cam dădea fiori. Numai că totul s-a schimbat în clipa în care a venit Aria pe lume.

„Am intrat în era Ariei, fiica mea, care împlinește 9 ani la sfârșitul lunii decembrie. În ultimii 9 ani, a fost foarte mult despre ea și va rămâne așa pentru tot restul vieții, pentru că sunt înnebunit după fiică-mea. A fost, pentru mine, o adevărată revelație. În acești 9 ani, m-am descoperit ca un tătic cool și extrem de implicat. Nu știam că există așa ceva pe lume, pentru că nu-mi doream neapărat copii, nu aveam o dorință arzătoare în acest sens. Cred că îmi era puțin frică. Dar, odată ce a venit pe lume Aria, parcă mi s-a deschis o ușă interioară către cea mai frumoasă încăpere”, a mai povestit Keo.

Keo a dezvăluit și cum este în spatele reflectoarelor. Deși a lansat hit după hit și a cucerit inimile multor femei, artistul a mărturisit că a rămas același om modest și cu picioarele pe pământ.

„În spatele reflectoarelor sunt la fel. N-am avut un alt personaj pe scenă decât în viața reală. Muzica mă definește de când sunt copil. Sunt pasionat de ceea ce fac și vreau să cred că am reușit să mă păstrez în universul meu muzical. Am fost mereu sincer în tot ceea ce am făcut pe plan artistic. În spatele reflectoarelor sunt în familie, sunt un om absolut normal și nu-mi place să sufăr de mine”, a declarat el.

VEZI ȘI: Keo şi Misty, scenarii complexe pentru a petrece timp în doi! Inventează diverse situaţii de teama fiicei: “Nu am niciun cuvânt de spus! Mă calcă-n picioare și…”

Propunerea l-a ”zguduit” pe Keo, dar prietenii l-au rezolvat: ”Bagă-te, e bestial!” ”Mi-a fost teamă să mă transform în femeie!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Claudia Pătrășcanu, replici usturătoare la adresa lui Gabi Bădălău: „Tu și la 40 de ani stai cu mămica ta”
Claudia Pătrășcanu, replici usturătoare la adresa lui Gabi Bădălău: „Tu și la 40 de ani stai cu mămica ta”
Maurice Muntenu o mitraliază pe Valerie Lungu, după Asia Express: „Sper să fie bine și să își rezolve propriile traume!”
Maurice Muntenu o mitraliază pe Valerie Lungu, după Asia Express: „Sper să fie bine și să își rezolve propriile traume!”
Iulian Demeter, luat prin surprindere de descinderile poliției! Nu era acasă când au venit mascații: „Soția m-a sunat și mi-a zis”
Iulian Demeter, luat prin surprindere de descinderile poliției! Nu era acasă când au venit mascații: „Soția m-a sunat și mi-a zis”
Casa bântuită de fantome a lui Corneliu Baba, pe cale să devină galerie de artă. Soția lui Rareș Bogdan a fugit de fantome, fondatorul Regina Maria joacă tare!
Casa bântuită de fantome a lui Corneliu Baba, pe cale să devină galerie de artă. Soția lui Rareș Bogdan a fugit de fantome, fondatorul Regina Maria joacă tare!
Război total la Insula Iubirii! Ian a desființat-o pe Frankie: „O babă, o scorpie de femeie”
Război total la Insula Iubirii! Ian a desființat-o pe Frankie: „O babă, o scorpie de femeie”
Dezvăluirea unui italian despre orașul din România în care locuiește de 8 ani. Reacțiile nu au întârziat!
Mediafax
Dezvăluirea unui italian despre orașul din România în care locuiește de 8 ani. Reacțiile nu au întârziat!
Mama copilului din Caracal care ar fi fost supus unei tentative de răpire rupe tăcerea: „Norocul lui a fost că este perspicace și a știut ce să facă”
Gandul.ro
Mama copilului din Caracal care ar fi fost supus unei tentative de răpire rupe tăcerea: „Norocul lui a fost că este perspicace și a știut ce să facă”
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor
Adevarul
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după înfrângerea lui Trump în fața democraţilor
Digi24
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după înfrângerea lui Trump în fața democraţilor
S-a întors din drum pentru un bilet de 10 euro și a dat lovitura! Un elev a câștigat o avere la loto
Mediafax
S-a întors din drum pentru un bilet de 10 euro și a dat lovitura! Un elev a câștigat o avere la loto
O mai ții minte pe Sanda Nicola? După ani de Belgia, s-a întors în România și a venit momentul confesiunilor. Ce a povestit despre ea și soț ACUM: ”Eu nu știam că sunt bolnavă și mă îndrept spre un cancer de col. 20 de ani mai târziu...”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Sanda Nicola? După ani de Belgia, s-a întors în România și a venit momentul confesiunilor. Ce a povestit despre ea și soț ACUM: ”Eu nu știam că sunt bolnavă și mă îndrept spre un cancer de col. 20 de ani mai târziu...”
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Sanda Ladoși, dezvăluiri despre căsnicia cu Ștefan Tache! De ce au trecut printr-o perioadă de separare
Click.ro
Sanda Ladoși, dezvăluiri despre căsnicia cu Ștefan Tache! De ce au trecut printr-o perioadă de separare
Când se plătesc pensiile în decembrie 2026. Anunțul Poștei Române înainte de sărbătorile de iarnă
Digi 24
Când se plătesc pensiile în decembrie 2026. Anunțul Poștei Române înainte de sărbătorile de iarnă
Paradoxul „înțelegerii motorinei” dintre Trump și Putin. Dictatorul rus a trimis, dar companiile din SUA refuză să cumpere
Digi24
Paradoxul „înțelegerii motorinei” dintre Trump și Putin. Dictatorul rus a trimis, dar companiile din SUA refuză să cumpere
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Promotor.ro
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
În anii ’40, armata SUA a detonat o bombă nucleară sub apă. Nu se așteptau la ce a urmat
go4it.ro
În anii ’40, armata SUA a detonat o bombă nucleară sub apă. Nu se așteptau la ce a urmat
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Mama copilului din Caracal care ar fi fost supus unei tentative de răpire rupe tăcerea: „Norocul lui a fost că este perspicace și a știut ce să facă”
Gandul.ro
Mama copilului din Caracal care ar fi fost supus unei tentative de răpire rupe tăcerea: „Norocul lui a fost că este perspicace și a știut ce să facă”
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
S-a anunțat TOP 100 CEI MAI BOGAȚI! Ce averi au și cine sunt aceștia
Mediafax Spania
S-a anunțat TOP 100 CEI MAI BOGAȚI! Ce averi au și cine sunt aceștia
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.