Cântăreț de manele, vizat de o anchetă privind fapte de exploatare sexuală. Fiul lui e cercetat pentru tragedia din Pantelimon

Cântărețul Niculae Danciu, cunoscut sub numele de „Seghel” și tatăl lui Mario Danciu, tânărul cercetat pentru tragedia din Pantelimon, ar fi vizat de o anchetă privind exploatarea sexuală a unor femei în Germania.

Potrivit unor surse judiciare citate de România TV, joi au loc 56 de percheziții în România și Germania în acest dosar.

Ancheta vizează persoane suspectate că ar fi trimis femei în Germania pentru a practica prostituția și că ar fi încasat banii obținuți de acestea. Potrivit sursei, autoritățile desfășoară 36 de percheziții în România și alte 20 în Germania.

Printre cei vizați s-ar număra și membri ai grupării cunoscute drept clanul Burtea, din Sectorul 3 al Capitalei.

Potrivit acelorași surse, Niculae Danciu ar fi primit, în ultima lună, cel puțin 30.000 de euro de la o femeie care ar fi practicat prostituția în Germania. Între cei doi ar fi existat și o relație sentimentală, iar banii ar fi provenit din activitatea acesteia.

Cine este Mario Danciu și ce s-a întâmplat în parcarea din Pantelimon

Mario Danciu este tânărul acuzat că, pe 28 iulie 2024, a condus fără permis un autoturism în parcarea exterioară a Parcului Pantelimon și a lovit doi copii.

Bogdan-Andrei, în vârstă de nouă ani, a murit, iar sora lui, Maria, de șapte ani la acel moment, a suferit leziuni grave, inclusiv pierderea unui picior.

În august 2024, procurorii au anunțat schimbarea încadrării juridice din ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă în omor și tentativă de omor, alături de conducere fără permis și părăsirea locului accidentului.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, tânărul ar fi condus în timp ce participa la un apel video și inhala protoxid de azot dintr-un balon. Procurorii au susținut că acesta ar fi acceptat posibilitatea producerii unor consecințe grave în urma faptelor sale.

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