Mesajul dureros al fratelui lui Gheorghe Moldovan, arbitrul mort la doar 30 de ani: „Mă rog Domnului să-mi ia câțiva ani din viață”

La mai bine de o lună de la moartea lui Gheorghe Moldovan, arbitrul de fotbal din Republica Moldova care s-a stins la numai 30 de ani, familia acestuia continuă să sufere. Fratele său, Dima, a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, alături de mai multe fotografii de familie.

Gheorghe Moldovan a murit pe 28 septembrie 2026, lăsând în urmă trei copii și o familie îndurerată. Moartea lui a provocat numeroase reacții, iar acum fratele arbitrului a vorbit din nou despre dorul pe care îl simte.

Mesajul emoționant publicat de fratele lui Gheorghe Moldovan

Dima, fratele fostului arbitru, a distribuit pe rețelele sociale mai multe fotografii în care Gheorghe Moldovan apare alături de copiii săi și de alți membri ai familiei.

Imaginile au fost însoțite de câteva cuvinte prin care bărbatul a exprimat cât de mult își dorește să mai poată vorbi, măcar pentru câteva clipe, cu fratele său.

„Câteodată mă rog Domnului să-mi ia câțiva ani din viață doar ca să-mi dea câteva secunde cu el de vorbă”, a scris Dima, potrivit Spynews.

Mesajul vine la mai bine de cinci săptămâni de la tragedia care a îndurerat familia fostului arbitru.

Gheorghe Moldovan trecea printr-o perioadă dificilă

Arbitrul de fotbal din Republica Moldova avea 30 de ani și era tatăl a trei copii. În perioada dinaintea morții sale, Gheorghe Moldovan se afla în proces de divorț de soția sa, Irina.

Potrivit informațiilor apărute în presă la momentul respectiv, bărbatul s-a sinucis folosind o armă pe care o deținea legal.

Relația dintre cei doi soți era marcată de conflicte, iar după tragedie au apărut acuzații de violență domestică, Irina spunând că ar fi fost agresată de soțul ei. Afirmațiile sale au fost contestate, însă, de familia fostului arbitru.

Ce povestea Dima despre ziua tragediei

În declarații făcute anterior, Dima a mărturisit că ziua în care și-a pierdut fratele a fost marcată de o întâmplare pe care nu și-o putea explica.

Acesta a povestit că a descoperit în istoricul telefonului mai multe apeluri efectuate în dimineața zilei de 28 septembrie, la ore la care susținea că încă dormea.

Bărbatul a explicat că își amintea cu certitudine că se trezise la ora 7:40 și că îl sunase pe Gheorghe câteva minute mai târziu. Totuși, în jurnalul de apeluri figurau și alte convorbiri, înregistrate în jurul orei 6:00.

„Vă jur că nu înțeleg cum e posibilă chestia aceasta. În ziua aceea, la 07:40, m-am trezit și am ieșit din casă în fugă, am început să mai sun și l-am sunat pe el la 7:49. La 7.49, conștient, eu am ieșit și l-am sunat. Tot în ziua aceea, trei apeluri (…) Eu l-am sunat sau telefonul meu a sunat singur. Nu înțeleg cum. Eu știu că l-am sunat la 7:49 când am ieșit din casă. Până atunci am dormit, exact la 7:40 m-am trezit”, a povestit Dima pe rețelele sociale.

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