Ce facultate a absolvit Claudia Ion de la Insula Iubirii. Puțini știu ce studii are concurenta

Ce facultate a absolvit Claudia Ion de la Insula Iubirii. Puțini știu ce studii are concurenta
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Claudia Ion, una dintre concurentele care au atras atenția publicului în cadrul emisiunii Insula Iubirii, are o poveste profesională mai puțin cunoscută de telespectatori. Deși în prezent activează în domeniul frumuseții și și-a construit o carieră ca nail artist, tânăra a urmat studiile universitare într-un domeniu complet diferit. La vârsta de 26 de ani, aceasta se bucură de popularitatea câștigată în urma participării la reality show-ul de la Antena 1, iar imaginile din trecutul său au stârnit curiozitatea urmăritorilor.

Recent, Claudia și-a sărbătorit ziua de naștere și a împărtășit cu comunitatea sa din mediul online mai multe fotografii realizate cu această ocazie. Postările sale au atras atenția asupra parcursului personal al concurentei, însă un alt moment important din viața sa a rămas în memoria celor care îi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare. Este vorba despre ceremonia de absolvire a facultății, eveniment care a marcat încheierea unei etape importante din viața sa.

Ce facultate a absolvit Claudia Ion și în ce domeniu s-a pregătit

Puțini dintre cei care o urmăresc pe Claudia Ion știu că aceasta a absolvit Facultatea de Jurnalism. Concurenta de la Insula Iubirii și-a încheiat studiile universitare în anul 2022, făcând parte din promoția 2019–2022.

Alegerea facultății arată că, înainte de a se orienta către industria frumuseții, tânăra a avut în vedere o carieră într-un domeniu care presupune comunicare, informare și creativitate. Studiile de jurnalism i-au oferit oportunitatea de a se familiariza cu un domeniu diferit de activitatea pe care o desfășoară în prezent.

Participarea Claudiei la Insula Iubirii a reprezentat o experiență care i-a pus relația la încercare. Alături de iubitul său, Ionuț, aceasta a acceptat provocarea de a petrece mai multe zile în Thailanda, într-un context în care tentațiile și interacțiunile cu ispitele aveau să scoată la iveală aspecte mai puțin cunoscute despre relația lor.

La începutul experienței televizate, Claudia părea convinsă că relația pe care o are cu partenerul său este una stabilă și că sentimentele dintre ei sunt reciproce. Pe parcursul emisiunii, însă, imaginile și informațiile pe care le-a primit au determinat-o să își reevalueze situația sentimentală.

Edițiile difuzate pe 30 și 31 octombrie au adus schimbări importante în comportamentul concurentei. După ce a urmărit imagini cu Ionuț la bonfire, Claudia a început să se apropie de ispita Eduard. Interacțiunile dintre cei doi au devenit tot mai vizibile, iar parcursul concurentei a atras interesul telespectatorilor, care urmăresc cu atenție evoluția relației sale.

Ea este celebra ”Gândac”, prietena Claudiei cu care a ”tradus-o” Ionuț Mocăniță. Joc bizar al sorții

Ionuț Mocăniță și Andrușca nu se mai ascund! Dovada că cei doi formează un cuplu după Insula Iubirii. Imaginile care spun tot

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Oana Rusu de la Insula Iubirii, în ipostaze tandre alături de fetița ei. Ce mesaj a transmis ispita
Oana Rusu de la Insula Iubirii, în ipostaze tandre alături de fetița ei. Ce mesaj a transmis ispita
De ce a părăsit-o Gabriela pe Mira? Motivul e grav: ce ar fi vrut să-i sustragă concurenta de la Insula iubirii
De ce a părăsit-o Gabriela pe Mira? Motivul e grav: ce ar fi vrut să-i sustragă concurenta de la Insula iubirii
Ian, prima reacție după dezvăluirile explozive ale femeii cu care s-a iubit Mira: ”Toate nebunele!” EXCLUSIV
Ian, prima reacție după dezvăluirile explozive ale femeii cu care s-a iubit Mira: ”Toate nebunele!” EXCLUSIV
Bianca Iotu, cerută de soție de Narcis? Cuvintele lui Bibi care pot arunca în aer Insula: „Dacă vreți să vedeți cât de happy sunt, uitați-vă puțin la inelul meu!”
Bianca Iotu, cerută de soție de Narcis? Cuvintele lui Bibi care pot arunca în aer Insula: „Dacă vreți să vedeți cât de happy sunt, uitați-vă puțin la inelul meu!”
Ian a ajuns de râsul maneliștilor, după ce iubita lui l-a înșelat la Insula iubirii: ”Băi, fraților”
Ian a ajuns de râsul maneliștilor, după ce iubita lui l-a înșelat la Insula iubirii: ”Băi, fraților”
O ROMÂNCĂ a dat lovitura în alegerile din SUA! Ce a făcut fostul lider PMP în Florida
Mediafax
O ROMÂNCĂ a dat lovitura în alegerile din SUA! Ce a făcut fostul lider PMP în Florida
După mai puțin de 24 de ore de când Gândul a publicat imaginile șantierului abandonat din Pipera, angajații s-au pus pe treabă. Zeci de muncitori se chinuie să scoată apa din șanțul care devenise canal navigabil
Gandul.ro
După mai puțin de 24 de ore de când Gândul a publicat imaginile șantierului abandonat din Pipera, angajații s-au pus pe treabă. Zeci de muncitori se chinuie să scoată apa din șanțul care devenise canal navigabil
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice
Adevarul
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
„NU am fost eu!” REACȚIA lui Trump după iminentul dezastru electoral al republicanilor
Mediafax
„NU am fost eu!” REACȚIA lui Trump după iminentul dezastru electoral al republicanilor
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă
Click.ro
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă
Cum ar putea influența Congresul democrat războaiele din Iran și Ucraina
Digi 24
Cum ar putea influența Congresul democrat războaiele din Iran și Ucraina
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a unui șef de la Garda de Coastă
Digi24
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a unui șef de la Garda de Coastă
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
go4it.ro
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
După mai puțin de 24 de ore de când Gândul a publicat imaginile șantierului abandonat din Pipera, angajații s-au pus pe treabă. Zeci de muncitori se chinuie să scoată apa din șanțul care devenise canal navigabil
Gandul.ro
După mai puțin de 24 de ore de când Gândul a publicat imaginile șantierului abandonat din Pipera, angajații s-au pus pe treabă. Zeci de muncitori se chinuie să scoată apa din șanțul care devenise canal navigabil
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
S-a anunțat TOP 100 CEI MAI BOGAȚI! Ce averi au și cine sunt aceștia
Mediafax Spania
S-a anunțat TOP 100 CEI MAI BOGAȚI! Ce averi au și cine sunt aceștia
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.