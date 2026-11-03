Dovada clară că Prințul Marco și Bianca Ghiurcă nu au divorțat! Cum au fost surprinși în Roma, după filmările Insula Iubirii

Insula Iubirii sezonul 10 se apropie cu pași repezi de final, iar fanii show-ului sunt curioși să afle deznodământul pentru fiecare cuplu. De departe cel mai așteptat bonfire final este cel dintre Prințul Marco și soția sa Bianca. Însă, în ceea ce îi privește se pare că deznodământul s-a aflat mai devreme. Cei doi ar fi fost surprinși împreună, în Roma, iar concluziile au fost rapid trase.

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco au atras cel mai mult atenția la Insula Iubirii. După o relație de 10 ani și o căsnicie de trei ani, cei doi au mers la Insula Iubirii pentru a rezolva cea mai mare problemă a relației lor: gelozia extremă a Biancăi. Prințul și-a dorit să îi demonstreze că nu are de ce să își facă griji, însă a sfârșit îndrăgostindu-se de ispita Gabriella.

Așa că fanii emisiunii de la Antena 1 așteaptă cu nerăbdare să vadă întâlnirea celor doi de la bonfireul final și dacă Bianca îl va ierta sau dacă Prințul va alege să plece alături de ispită. Însă, se pare că aceștia s-ar fi dat de gol înainte.

Relația dintre Prințul Marco și Bianca a rezistat

Cum fanii sunt curioși de deznodământ, răspunsul a venit mai repede decât se așteptau. Ei bine, se pare că Bianca și Marco ar fi rămas împreună după testul din Thailanda. În mediul online au apărut imagini cu aceștia în timp ce mergeau împreună să filmeze testimoniale pentru Insula Iubirii, cele care se filmează la șase luni după încheierea filmărilor din Thailanda.

Cum au devenit extrem de populari, cei doi au fost observați imediat de un fan al emisiunii, care nu a ezitat și a scos imediat telefonul și i-a filmat. Și cum nu putea păstra secretul doar pentru el, acesta a postat totul în mediul online și a oferit un „mic spoiler”, după cum el spune.

„Prințul și Bianca, împreună după Insula Iubirii, pregătiți să filmeze testimonialele”, este mesajul cu care fanul emisiunii a însoțit imaginile.

„Te iubesc mult. Nu suntem prieteni, eu nu pot să fiu prietena ta. Te iubesc mult și îmi e frică că o să îți dai seama de tot prea târziu. Inima mea îmi spune că te iubesc. Eu mă îndrăgostesc repede, dar nimeni nu a fost ca tine. Să știi că m-am îndrăgostit mult”, i-a mărturisit Gabriella lui Marco printre lacrimi, în cea mai recentă ediție Insula Iubirii.

Așadar, se pare că Bianca a găsit puterea să își ierte soțul, chiar dacă pentru 21 de zile a văzut cum acesta se apropie și se îndrăgostește de Gabriella. Iar Prințul Marco se pare că nu a cedat și nu și-a urmat sentimentele, chiar dacă ispita i-a mărturisit că s-a îndrăgostit de el.

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Foto: TikTok, Instagram