Prințul Marco a ieșit la date cu Gabriella, dar s-a gândit numai la Bianca. Declarația care spune totul: „Până la sfârșit”

Prințul Marco a ieșit la un nou date cu ispita Gabriella. Acesta pare că își duce testul la capăt. Totuși, el nu uită să se gândească la soția sa, Bianca Ghiurcă. Concurentul a făcut o declarație de dragoste chiar în fața ispitei.

Aflați la un templu budist, Marco și Gabriella și-au pus câte o dorință. Concurentul nu a spus care este visul lui, însă a dezvăluit că a scris ceva legat de soția sa, Bianca și data nunții lor. În plus, el a explicat că în final vor pleca împreună. Cu toate acestea, el a avut o discuție aprinsă cu ispita, pentru că s-a arătat nemulțumit la gândul că, după emisiune, Gabriella ar putea ieși cu un alt bărbat. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Prințul Marco, declarație de dragoste pentru soția sa

Prințul Marco a scris pe o frunză un citat care are legătură cu Bianca Ghiurcă și data nunții lor. Acesta nu a vrut să ofere prea multe detalii despre dorința sa, însă nu s-a abținut și i-a mărturisit Gabriellei că va pleca împreună cu soția lui, făcându-i astfel o declarație de dragoste specială Biancăi.

„Gabriella, eu nu o să pot să scriu același lucru. Usque ad finem, tatuajul care ne reprezintă pe mine și pe Bianca, adică „Până la sfârșit”, așa cum voi duce și testul ăsta până la sfârșit și când ne-am căsătorit eu și Bianca. Am scris data nunții, ca să nu se uite acest lucru. Eu m-am căsătorit cu ea. Cu toate că eu simt ceva pentru altă persoană, ea este persoana cu care am făcut acest pas”, a spus Prințul Marco.

Cu toate acestea, câteva minute mai târziu, concurentul a devenit gelos. Partenerul Biancăi i-a spus ispitei, că dacă la finalul emisiunii se va întâlni cu un alt bărbat, el se va simți trădat și folosit.

„Știi ce m-ar deranja? Dacă ai ieși de aici și nu știu, te-aș vedea cu una dintre ispitele din vila fetelor… (…) Zic că dacă ieșim de aici și tu ieși cu altcineva, pentru mine, o să fie egal cu zero. Aș simți eu că toate zilele pe care le-au petrecut cu tine nu ar mai avea nicio valoare. A intrat în mine un pic de gelozie, unii pleacă de aici și împreună, nu știu, se poate întâmpla orice. Pe mine m-ar deranja că m-aș simți luat la mișto (…) Mă deranjează”, a mai spus concurentul.

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