Accident cumplit pe DN 6! Un mort și un rănit după un impact devastator între o mașină și un TIR

Tragedie pe DN 6! Un grav accident rutier a avut loc la ieșirea din localitatea Jupa, din județul Caraș-Severin. În impact au fost implicate o mașină și un TIR. În urma celor întâmplate, șoferul autoturismului, un tânăr în vârstă de doar 28 de ani, și-a pierdut viața. De asemenea, pasagera din mașina acestuia a fost și ea grav rănită.

Un accident rutier mortal s-a produs sâmbătă, 31 octombrie 2026, pe DN 6, la ieșirea din localitatea Jupa, județul Caraș-Severin. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, accidentul a fost semnalat în jurul orei 12:30, printr-un apel la 112.

Accident mortal

După ce alarma a fost dată, la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene, care au stabilit că accidentul s-a produs la kilometrul 461 al DN 6, în afara localității Jupa. În coliziune au fost implicate un autoturism cu remorcă și un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă.

Din primele informații, un bărbat de 28 de ani, care conducea autoturismul din direcția Lugoj către Caransebeș, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ar fi pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu ansamblul de vehicule condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 52 de ani.

„Din primele verificări efectuate, poliţiştii au constatat că un bărbat în vârstă de 28 de ani, în timp ce conducea autoturismul din direcţia Lugoj către Caransebeş, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi pătruns pe sensul opus de circulaţie, intrând în coliziune frontală cu ansamblul de vehicule condus de un bărbat în vârstă de 52 de ani, de cetăţenie bulgară. Conducătorul auto de cetăţenie bulgară a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, transmite IPJ Caraş-Severin.

Din păcate, accidentul s-a soldat cu un mort. Se pare că tânărul de 28 de ani a rămas încarcerat și a fost găsit inconștient de către echipele de salvare. Deși medicii au început imediat manevrele de resuscitare, pentru acesta nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul.

De asemenea, pasagera din autoturism a fost și ea grav rănită și a fost transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare. Accidentul s-a produs în condiții dificile de trafic, pe un carosabil ud, în timp ce ploua. În urma celor întâmplate, circulația a fost blocată, coloanele de mașini întinzându-se pe aproximativ 15 kilometri.

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