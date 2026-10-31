Vremea rea pune capăt circulației pe Transalpina! Drumul se închide între Rânca și Obârșia Lotrului

Șoferii care aveau în plan să traverseze Transalpina trebuie să își reorganizeze călătoriile, după ce autoritățile au decis închiderea temporară a unui sector important al drumului național. Măsura intră în vigoare sâmbătă, 31 octombrie 2026, de la ora 14:00, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile și a ninsorilor înregistrate în zonă.

Potrivit informațiilor transmise de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), circulația va fi interzisă pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C, între Rânca și Obârșia Lotrului. Decizia a fost luată pentru a preveni eventualele incidente și pentru a proteja participanții la trafic, în condițiile în care vremea face deplasarea pe acest tronson tot mai dificilă.

Transalpina s-a închis pentru turiști

Înainte ca restricția să intre în vigoare, un utilaj de deszăpezire aparținând Secției de Drumuri Naționale Târgu Jiu va parcurge traseul pentru o ultimă verificare. Echipele de intervenție vor urmări dacă pe sectorul respectiv mai există vehicule care trebuie să părăsească zona înainte de închiderea circulației.

„Începând de astăzi, 31.10.2026, ora 14:00, circulația rutieră se închide temporar pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile”, a anunțat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

După instituirea restricțiilor, drumarii nu vor mai efectua verificări pe acest tronson, iar accesul autovehiculelor va fi interzis. Astfel, conducătorii auto nu vor putea utiliza porțiunea de drum dintre cele două localități până la ridicarea măsurii de către autorități.

Reprezentanții administrației drumurilor le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile echipelor din teren. De asemenea, aceștia îi avertizează să nu încerce să intre pe sectorul închis, chiar dacă traseul pare practicabil.

Transalpina este una dintre cele mai cunoscute șosele montane din România, iar condițiile meteorologice din această perioadă pot afecta semnificativ siguranța circulației. Ninsorile și temperaturile scăzute impun măsuri suplimentare de precauție, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să verifice situația drumurilor înainte de a pleca la drum.

CITEȘTE ȘI: Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather

Românii pot câștiga 3.200 de euro pe lună în Germania! Ce condiții trebuie să îndeplinească