Cum s-a produs accidentul rutier din Bihor. Șoferul, un tânăr de 19 ani, este în stare critică

Un tânăr de 19 ani din Satu Mare se zbate între viață și moarte în urma unui grav accident rutier petrecut în noaptea de joi spre vineri, în localitatea Viișoara. Într-o curbă periculoasă, șoferul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a izbit violent într-un cap de pod.

Tânărul a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat de urgență la spital pentru investigații suplimentare. Acesta a suferit un traumatism cranian sever, însoți de numeroase contuzii la nivelul membrelor și toracelui. Impactul a fost atât de puternic încât mașina a ajuns pe sensul opus de deplasare, iar șoferul a fost proiectat prin parbrizul mașinii direct într-un șanțul de pe marginea drumului.

Tânărul de 19 ani a ajuns la spital în stare critică

Accidentul a avut loc pe drumul județean 1919, din direcția Marghita spre Păgaia, în noapte de joi spre vineri la ora 03:40. Victima conducea un autoturism Ford și era originar din Satu Mare. Din primele verificări, se pare că tânărul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum într-o curbă la dreapta, unde vizibilitatea este sub 50 de metri, moment în carea a pierdut controlul vitezei de deplasare.

În sprijinul tânărului, la fața locului s-au mobilizat pompierii Detașamentului Marghita, cu o autospecială de primă intervenție, una de descarcerare grea și un echipaj de prim ajutor. Au intervenit și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă al SMURD Oradea, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

„Este în stare gravă cu traumatism cranian sever. Din cauza faptului că a fost proiectat în afara mașinii are foarte multe contuzii la nivelul membrelor și toracelui. Traumatismul cranian rămâne însă cel mai grav. Este la Terapie Intensivă în stare gravă”, a declarat medicul Hadrian Borcea, pentru Bihon.ro

Polițiștii i-au recoltat victimei probe biologice pentru a stabili dacă înainte de a se urca la volan consumase băuturi alcoolice sau substanțe interzise. Cercetările au fost continuate de polițiștii Biroului Rutier Marghita, sub supravegherea unui procuror, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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