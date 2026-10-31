Cum s-a produs accidentul rutier din Bihor. Șoferul, un tânăr de 19 ani, este în stare critică

Cum s-a produs accidentul rutier din Bihor. Șoferul, un tânăr de 19 ani, este în stare critică
Un tânăr de 19 ani se zbate între viață și moarte/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Un tânăr de 19 ani din Satu Mare se zbate între viață și moarte în urma unui grav accident rutier petrecut în noaptea de joi spre vineri, în localitatea Viișoara. Într-o curbă periculoasă, șoferul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a izbit violent într-un cap de pod. 

Tânărul a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat de urgență la spital pentru investigații suplimentare. Acesta a suferit un traumatism cranian sever, însoți de numeroase contuzii la nivelul membrelor și toracelui. Impactul a fost atât de puternic încât mașina a ajuns pe sensul opus de deplasare, iar șoferul a fost proiectat prin parbrizul mașinii direct într-un șanțul de pe marginea drumului.

Tânărul de 19 ani a ajuns la spital în stare critică

Accidentul a avut loc pe drumul județean 1919, din direcția Marghita spre Păgaia, în noapte de joi spre vineri la ora 03:40. Victima conducea un autoturism Ford și era originar din Satu Mare. Din primele verificări, se pare că tânărul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum într-o curbă la dreapta, unde vizibilitatea este sub 50 de metri, moment în carea a pierdut controlul vitezei de deplasare.

În sprijinul tânărului, la fața locului s-au mobilizat pompierii Detașamentului Marghita, cu o autospecială de primă intervenție, una de descarcerare grea și un echipaj de prim ajutor. Au intervenit și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă al SMURD Oradea, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

„Este în stare gravă cu traumatism cranian sever. Din cauza faptului că a fost proiectat în afara mașinii are foarte multe contuzii la nivelul membrelor și toracelui. Traumatismul cranian rămâne însă cel mai grav. Este la Terapie Intensivă în stare gravă”, a declarat medicul Hadrian Borcea, pentru Bihon.ro

Polițiștii i-au recoltat victimei probe biologice pentru a stabili dacă înainte de a se urca la volan consumase băuturi alcoolice sau substanțe interzise. Cercetările au fost continuate de polițiștii Biroului Rutier Marghita, sub supravegherea unui procuror, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Femeie de afaceri, ucisă de iubitul de 62 de ani. Motivul pentru care bărbatul a recurs la un asemenea gest

Mărturia românului care a asistat la accidentul feroviar din Spania: „A fost o explozie ca o bombă, s-a auzit foarte tare”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Doliu în muzică! Un cântăreț, fost participant la Eurovision, a murit
Doliu în muzică! Un cântăreț, fost participant la Eurovision, a murit
Vremea rea pune capăt circulației pe Transalpina! Drumul se închide între Rânca și Obârșia Lotrului
Vremea rea pune capăt circulației pe Transalpina! Drumul se închide între Rânca și Obârșia Lotrului
Au fost răpiți cei trei frați din Sălaj? Un cioban l-ar fi văzut pe unul dintre copii cu un bărbat necunoscut
Au fost răpiți cei trei frați din Sălaj? Un cioban l-ar fi văzut pe unul dintre copii cu un bărbat necunoscut
Gestul emoționant făcut de colegii lui Andrei Petrache, fotbalistul de la Rapid. A fost condus pe ultimul drum
Gestul emoționant făcut de colegii lui Andrei Petrache, fotbalistul de la Rapid. A fost condus pe ultimul drum
Începe amenajarea Târgului de Crăciun din București. PMB anunță restricții de circulație
Începe amenajarea Târgului de Crăciun din București. PMB anunță restricții de circulație
Criza din Polonia, EXPLICATĂ: Cum s-a ajuns la HAOSUL de la Varșovia și ce urmează
Mediafax
Criza din Polonia, EXPLICATĂ: Cum s-a ajuns la HAOSUL de la Varșovia și ce urmează
Criză politică la Varșovia: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, bruscat de forțele de ordine în momentul în care a încercat să intre cu forța în clădirea Tribunalului Constituțional. De la ce a pornit scandalul în Polonia
Gandul.ro
Criză politică la Varșovia: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, bruscat de forțele de ordine în momentul în care a încercat să intre cu forța în clădirea Tribunalului Constituțional. De la ce a pornit scandalul în Polonia
Câți bani ia Tudor Chirilă la Vocea României. S-a aflat salariul de la PRO TV
Prosport.ro
Câți bani ia Tudor Chirilă la Vocea României. S-a aflat salariul de la PRO TV
Povestea reală și traumatizantă care a inspirat „Tăcerea Mieilor”, unul dintre cele mai bune filme din lume
Adevarul
Povestea reală și traumatizantă care a inspirat „Tăcerea Mieilor”, unul dintre cele mai bune filme din lume
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Digi24
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
De ce unii oameni rămân lucizi deși au Alzheimer? Indiciul SURPRINZĂTOR
Mediafax
De ce unii oameni rămân lucizi deși au Alzheimer? Indiciul SURPRINZĂTOR
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
FOTO. O prezentatoare celebră a făcut public mesajul primit de la un bărbat! Răspunsul ei a devenit viral
Prosport.ro
FOTO. O prezentatoare celebră a făcut public mesajul primit de la un bărbat! Răspunsul ei a devenit viral
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Vești bune pentru pensionari! Cine primește ajutoare de până la 500 de lei în decembrie și cu cât ar putea crește pensiile în 2027
Click.ro
Vești bune pentru pensionari! Cine primește ajutoare de până la 500 de lei în decembrie și cu cât ar putea crește pensiile în 2027
VIDEO Mașina Anului 2027, premieră în industria auto europeană. Toate modelele din marea finală sunt 100% electrice
Digi 24
VIDEO Mașina Anului 2027, premieră în industria auto europeană. Toate modelele din marea finală sunt 100% electrice
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Digi24
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
Promotor.ro
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Furnizorul de energie a fost victima unui atac cibernetic
go4it.ro
Furnizorul de energie a fost victima unui atac cibernetic
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Descopera.ro
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Criză politică la Varșovia: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, bruscat de forțele de ordine în momentul în care a încercat să intre cu forța în clădirea Tribunalului Constituțional. De la ce a pornit scandalul în Polonia
Gandul.ro
Criză politică la Varșovia: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, bruscat de forțele de ordine în momentul în care a încercat să intre cu forța în clădirea Tribunalului Constituțional. De la ce a pornit scandalul în Polonia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.