Mărturia românului care a asistat la accidentul feroviar din Spania: „A fost o explozie ca o bombă, s-a auzit foarte tare”

Tragedia s-a produs miercuri, 28 octombrie, în apropierea localității Urda, din provincia Toledo, pe linia de mare viteză Madrid-Sevilla. Trenul AVE, operat de compania națională Renfe, care circula cu 200 km/h, a lovit din spate un tren Iryo care se afla blocat pe aceeași linie.

Printre persoanele rănite se numără și un cetățean român, potrivit informațiilor oferite de Ministerul Afacerilor Interne. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili dacă mai există și alți conaționali printre victime. Românul rănit a primit ajutor medical de specialitate, însă nu a fost internat în spital, urmând să fie supus unor investigații medicale suplimentare în cursul zilei de joi, 29 octombrie.

În acest moment, bilanțul persoanelor decedate a ajuns la 68 și aproximativ 80 de persoane au fost rănite. Numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de recuperare din vagoanele distruse înaintează. În aceste momente, rapiditatea intervenției este esențială, pentru că există încă posibilitatea ca unele persoane să fie încă în viață sub resturile metalice.

„Ca urmare a demersurilor întreprinse de reprezentanţii oficiului consular şi pe baza informaţiilor incluse în listele persoanelor care achiziţionaseră bilete pe rutele operate de cele două trenuri implicate în accident, a fost identificat un pasager cetăţean român. Oficiul consular a contactat cetăţeanul, care a confirmat că a suferit răni în urma accidentului, a primit îngrijiri medicale, nu este internat, dar urmează să parcurgă investigaţii medicale suplimentare în cursul zilei de astăzi”, se arată în comunicatul MAE.

Mărturia românului care a salvat răniții

Un alt român a fost martor la tragedia din Spania. Ioan Dunca se afla la doar 20 de metri de locul în care cele două trenuri s-au ciocnit. Acesta susține că a auzit o bubuitură asemănătoare cu cea a unei explozii puternice. Inițial, românul a crezut ca a avut loc un atentat cu bombă.

„Eram la 15-20 de metri de tren când a fost accidentul. Un tren a fost oprit pe calea ferată, la semafor, şi venea unul din spatele lui şi a intrat peste el. S-au băgat locomotivele una în alta, a explodat şi au sărit trei vagoane în partea asta, că sunt două linii. Trei vagoane au sărit în partea asta şi cealaltă locomotivă a sărit în partea cealaltă a căii ferate. A fost o explozie ca o bombă, o explozie foarte mare s-a auzit. Explozie şi fum, totul plin de fum”, a afirmat bărbatul.

Românul a mărturisit că el a fost prima persoană care a sunat la 112, până ca vestea să fie răspândită. Până la sosirea ajutoarelor, bărbatul a tăiat sârma de protecție de-a lungul liniei de mare viteză și a încercat să scoată oamenii din vagoane. Aproximativ 200 de persoane au reușit să se salveze din trenurile afectate.

„Am sunat la 112. În apropiere e o gară care dirijează trenurile şi i-am sunat pe ăia. Nici ăia nu au ştiut ce s-a întâmplat. Eu am fost primul care am anunţat. Aici, în Spania, în zona asta, e sârmă pe o parte de calea ferată şi pe cealaltă parte. Când am văzut eu, m-am apucat şi am tăiat sârma şi am scos oamenii de acolo, se dădeau jos din tren acolo, săracii oameni, plini de sânge, cu copii, i-am ajutat să iasă că e o coastă aşa mare şi i-am ajutat să iasă. Am auzit țipete și urlete, oameni care plângeau și urlau de durere”, a mai afirmat bărbatul pentru TVR.

Trei zile de doliu în Spania

În urma accidentului feroviar, Pedro Sánchez, premierul Spaniei, a vizitat locul tragediei din Urda pentru a-și exprima solidaritatea cu victimele și familiile acestora, dar și pentru sprijini activitatea echipelor de intervenție. Premierul a declarat că este șocat de gravitatea accidentului și a anunțat trei zile de doliu național.

„Prioritatea este acordarea de asistență victimelor și asigurarea unei coordonări cât mai bune între autorități”, a transmis Guvernul spaniol.

Acest accident are loc la 9 luni distanță de la tragedia din Adamuz, în provincia Cordoba, soldată cu 46 de persoane decedate, produsă tot pe linia feroviară de mare viteză care leagă Madrid de Andaluzia. De asemenea, nenorocirea produsă miercuri a avut loc la 13 ani distanță de la cel mai grav accident feroviar din Spania, din iulie 2013, când 80 de persoane au murit după ce un tren a deraiat în apropiere de Santiago de Compostela.

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