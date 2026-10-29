Amenzi de până la 1.000 de lei pentru călătorii care fac acest gest în STB și Metrorex. Companiile ar fi primit prea multe plângeri

Amenzi de până la 1.000 de lei pentru călătorii care fac acest gest în STB și Metrorex. Companiile ar fi primit prea multe plângeri
Amenzi
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Călătorii care folosesc telefonul la volum ridicat în autobuze, tramvaie, troleibuze sau la metrou ar putea fi sancționați cu amenzi de până la 1.000 de lei pentru tulburarea liniștii publice. STB și Metrorex pregătesc campanii de informare pentru a reduce disconfortul creat de utilizarea telefoanelor fără căști în spațiile publice.

Tot mai multe reclamații venite din partea călătorilor au determinat autoritățile și operatorii de transport public să ia măsuri împotriva celor care ascultă muzică, urmăresc videoclipuri, redau mesaje audio sau poartă conversații pe speaker în mijloacele de transport din București. Pe lângă campaniile de conștientizare, nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni financiare consistente.

Amenzi pentru călătorii STB și Metrorex

Utilizarea telefonului mobil la un volum ridicat a devenit una dintre cele mai frecvente surse de nemulțumire pentru călătorii care folosesc zilnic transportul în comun. Pentru a încuraja un comportament civilizat și pentru a îmbunătăți confortul pasagerilor, STB și Metrorex pregătesc campanii de informare dedicate acestui fenomen.

Persoanele care creează disconfort prin redarea conținutului audio fără căști sau prin utilizarea funcției speaker în spațiile publice pot fi sancționate cu amenzi care ajung până la 1.000 de lei, în baza prevederilor referitoare la tulburarea liniștii publice.

„Urmează să înceapă mai multe campanii și în ceea ce privește vorbitul la telefon într-un mod sau să asculți reel-urile de pe telefon la un volum foarte mare, astfel încât să creezi un disconfort celor din tren”, a declarat Marian Artimon, sindicalist.

Specialiștii explică fenomenul

Potrivit sociologilor, comportamentul de a utiliza telefonul fără a ține cont de cei din jur este alimentat de transformările aduse de tehnologia modernă și de estomparea graniței dintre spațiul privat și cel public.

Specialistul Dragoș Obreja consideră că dezvoltarea dispozitivelor mobile a contribuit la apariția acestui tip de comportament, care poate genera tensiuni și disconfort în locurile aglomerate.

„Au apărut din cauza lipsei unei granițe stabile dintre intimitatea psihologică și intimitatea fizică, iar telefoanele mobile din ce în ce mai avansate contribuie foarte mult la accentuarea acestei distincții”, explică sociologul Dragoș Obreja.

Reguli similare există și în alte state europene

Problema nu este una specifică României. În mai multe țări europene au fost introduse măsuri pentru limitarea zgomotului produs de dispozitivele mobile în spațiile publice. În Anglia, de exemplu, sancțiunile pentru comportamente similare pot ajunge la valori considerabile – chiar și de 1.000 de lire.

În contextul pregătirii noilor campanii de informare, reprezentanții transportului public le recomandă călătorilor să utilizeze căști atunci când ascultă muzică sau urmăresc conținut video și să evite folosirea difuzorului extern în timpul convorbirilor telefonice. De asemenea, mesajele audio pot fi ascultate discret, cu telefonul ținut la ureche, pentru a nu deranja ceilalți pasageri.

Autoritățile speră că aceste măsuri vor contribui la crearea unui mediu mai confortabil pentru toți utilizatorii transportului public și la reducerea numărului de incidente provocate de poluarea fonică în autobuze, tramvaie și trenurile de metrou.

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