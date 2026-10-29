Ce vom afla din al doilea sezon al serialului „Cămătarii”. Anghel Damian a făcut dezvăluiri în premieră: „Vorbim despre lucruri care sunt relevante”

Serialul-documentar „Cămătarii” revine pe micile ecrane, pe Pro TV și Voyo. Regizorul Anghel Damian a dezvăluit detalii din culisele sezonului 2 al celei mai controversate producții TV.

După succesul înregistrat în primul sezon al serialului-documentar „Cămătarii”, Anghel Damian a dezvăluit că povestea nu se oprește aici. Încă de la lansarea proiectului la TV, regizorul a mărturisit că ramificațiile poveștii ar putea da naștere altor sezoane. Iar lucrul acesta s-a și întâmplat!

Recent, Anghel Damian a vorbit despre cel de-al doilea sezon al producției care urmărește povestea familiei Cămătaru și legăturile dintre lumea interlopă românească și sistemul de justiție. Noul sezon aduce în prim-plan personaje noi, materiale de arhivă și mărturii care completează povestea începută în primul sezon.

Anghel Damian, despre al doilea sezon al serialului „Cămătarii”

Noul sezon al serialului „Cămătarii” va avea premiera în această toamnă și reunește persoane care au avut legătură directă cu povestea familiei înterlopilor Nuțu și Sile Cămătaru, printre care copiii lui Nuțu Cămătaru și soția acestuia, Claudia. Pe lângă persoanele direct implicate în poveste, în documentar apar specialiști printre care: psihologi, judecători, sociologi, polițiști și procurori. Prin intermediul mărturiilor lor, producția încearcă să prezinte mai multe perspective asupra unei perioade care a traversat schimbări importante în societatea românească.

„În prima parte am vorbit despre o perioadă din trecut, am vorbit despre începuturile lor și ne-am concentrat pe arestarea lor principală din anii 2000… Deci cumva, dacă ar fi să punem așa un time frame, am vorbit despre perioada 1960 – 2004. Partea a doua vorbește despre perioada din 2004 până în prezent. Ne apropiem mai mult de zilele noastre, de evoluția clanului Cămătaru, de evoluția altor clanuri care au intrat în conjuncție, fie de pe partea rivală, fie de pe partea de alianță. Lupta autorităților cu acest clan… Și ceea ce-l face interesant este că, fiind în proximitatea zilelor noastre, el devine și mai relevant pentru societate. Pentru că vorbim despre lucruri care ne privesc activ astăzi. Nu mai poți să spui: «Domnulee, stai puțin, că anii ’90 erau într-un fel… Sau anii 2000 erau…». Vorbim despre lucruri care sunt relevante astăzi”, a spus Anghel Damian pentru Libertatea.

De asemenea, în sezonul doi, regizorul Anghel Damian urmărește transformările din familia Cămătaru între anii 1960 – 2026 – prin prisma schimbărilor economice și sociale prin care a trecut România, dar și felul în care lumea interlopă și instituțiile statului s-au intersectat de-a lungul timpului. Unul dintre elementele centrale ale sezonului doi îl reprezintă accesul la materiale de arhivă și mărturii care nu au mai fost prezentate până acum.

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții scrise de Codin Maticiuc. Între autor și Nuțu Cămătaru s-a dezvoltat o relație apropiată pe parcursul documentării pentru volumul „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, proiect la care Maticiuc a lucrat timp de cinci ani și care i-a oferit acces direct în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandată AICI.

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