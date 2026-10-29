Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei

Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Maurice Munteanu și Connie Preda au fost eliminați/ sursă foto: captură video Antena 1
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Eliminarea lui Maurice Munteanu și a lui Connie Preda din ediția de miercuri, 28 octombrie, a stârnit dezbateri intense în mediul online. Șefii de la Antena 1 au fost acuzați că ar fi aranjat cursa pentru Ultima Șansă în favoarea echipei adverse, în timp ce o telespectatoare a remarcat patru aspecte neobișnuite în timpul desfășurării probei.

În cursa pentru Ultima Șansă de miercuri, 28 octombrie, trei echipe au luptat pentru a-și continua aventura în competiție: Mirela Vaida – Oana Tomoiagă, Valeri Lungu – Alex Gîlcă și Maurice Munteanu – Connie Preda. Miza a fost una importantă, deoarece echipa care ajungea pe ultimul loc la Irina Fodor risca să fie eliminată definitiv.

Mirela Vaida și Oana Tomoioagă s-au salvat la Cursa pentru Ultima Șansă/ sursă foto: captură video Antena 1

Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă

După o cursă strânsă și plină de provocări dificile, din păcate, echipa formată din Maurice Munteanu și Connie Preda a ajuns ultima la careu. În fața momentului decisiv, presiunea acumulată pe parcursul cursei și teama eliminării și-au spus cuvântul. Mătasea din criptexul Irinei Fodor a fost roșie, ceea ce înseamnă că Maurice și Connie au părăsit definitiv Asia Express.

După difuzarea filmărilor din cursa pentru Ultima Șansă, o telespectatoare a scris un mesaj pe pagina oficială de Facebook a show-ului, acuzând că Antena 1 ar fi aranjat cursa în favoarea echipei formate din Mirela Vaida și Oana Tomoioagă.

„Vaida și Oana au fost avantajate de producție? În cursa pentru ultima șansă din seara aceasta am observat mai multe chestii ciudate.

1. La prima probă, echipa Vaida si Oana au numarat 21 de piese la statuie, celelalte 2 echipe 22. Cumva fetelor le-a dat la final rezultatul corect la ecuație, chiar și cu numărul greșit. (poate nu am înțeles eu bine asta cu numerale, deci până aici treacă-meargă, să zicem)

2. La făcutul genții, Vaida si Oana nu au pus fermoar la geantă și nu au fost penalizate (aici neclar dacă era sau nu obligatoriu adaugatul de fermoar, deci din nou, să zicem).

3. La cumpăratul jucăriilor nu au cumpărat un Lego cu panda, ci au luat un plus cu panda și un puzzle (?) și nu au fost penalizate (ei, aici chiar nu văd nicio scuză; așa puteau și Valerie cu Alex să ia un plus cu dinozaur și să nu se mai chinuie o ora milogindu-se în genunchi).

4. Nu ni s-a comunicat la ce diferențe de timp au ajuns echipele, deși de obicei se spunea.

Având în vedere că săptămâna trecuta Valerie si Alex au fost penalizați 30 minute pentru că nu au vorbit în chineza cu mașina, de ce același tratament nu a fost aplicat și echipei Vaida si Oana? Dacă ar fi ajuns la distanțe mari și penalizarea nu ar fi făcut diferența, de ce nu ni s-a spus asta? De ce nimeni nu a menționat nimic? Sincer, mi s-a părut că producția le-a avantajat și a închis ochii pentru că ele ar fi ieșit pe ultimul loc dacă se aplicau penalizarile, având în vedere că pare că au ajuns destul de aproape unii de alții. Voi ce credeți?”, a fost mesajul transmis de către telespectatoare.

Mirela Vaida: „Maurice a fost sarea și piperul acestei emisiuni”

După aflarea deznodământului, concurenții au avut numai cuvinte de laudă la adresa celor doi eliminați. Chiar și Valerie Lungu, rivala sa din viața reală, a regretat plecarea celor doi.

Maurice: Știam că o să fie complicat. Eu nu am fost lăsat niciodată să explorez naturi, păduri, să descopăr. Totul a fost planificat în viața mea. Îmi dădeai o carte și trece timpul. Nu am făcut nimic altceva. Eu am fost ultra-hiper protejat de către părinți.

Connie Preda: Am trăit o experiență inedită alături de voi. Aici am realizat că nu prea m-am jucat în viață, probabil m-am luat prea în serios.

Valerie Lungu: A fost prima dată când l-am văzut pe Maurice emoționat și cu ochii în lacrimi. M-am întristat foarte tare, chiar dacă noi nu ne-am înțeles.

Gabi Torje: A fost greu pentru noi să ajungem până aici, da’ păi pentru ei, care nu sunt sportivi.

Mirela Vaida: Maurice a fost sarea și piperul acestei competiții. Connie are acea eleganță, Maurice are acea ironie fină și umor deștept.

Loredana Chivu: M-am atașat foarte mult de Connie. Este o femeie caldă și deosebită.

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Cele 4 cuvinte pe care i le-a șoptit Maurice la ureche lui Alex Gîlcă, după ce a fost eliminat de la Asia Express. Anterior, soțul Valeriei Lungu îl amenințase cu moartea

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