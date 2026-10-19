Valerie Lungu, fițe de prințesă ‘made in Chișinău’: „Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește, el face cumpărăturile.” Care e singurul lucru pe care-l face ea în casă

Valerie Lungu, fițe de prințesă 'made in Chișinău': "Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește, el face cumpărăturile." Care e singurul lucru pe care-l face ea în casă
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Ce face Valerie Lungu în casă / Sursa foto: Social media
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă, concurențIi de la Asia Express, s-au mutat în propria casă, iar influencerița a vorbit deschis despre modul în care își împart responsabilitățile. Cei doi au stabilit deja cine se ocupă de treburile zilnice, iar aceasta a dezvăluit ce sarcini îi revin și ce activități preferă să lase în seama logodnicului său.

Cei doi sunt originari din Republica Moldova și formează un cuplu de peste trei ani. Relația lor a trecut inclusiv printr-o perioadă de separare, însă au reușit să depășească momentele dificile și să își continue povestea de iubire. În urmă cu câteva luni, aceștia s-au logodit în Italia, iar în septembrie s-au căsătorit civil într-un cadru de poveste. Acum se bucură de noua locuință amenajată în apropiere de București.

Participarea la Asia Express le-a oferit ocazia să își testeze limitele și să demonstreze cât de bine pot funcționa împreună în situații dificile. Deși Valerie a stârnit și reacții negative din partea unor telespectatori din cauza comportamentului său, experiența competiției a adus cuplul în atenția publicului.

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Sursa foto: Captură video Youtube

Cu ce se ocupă Valerie Lungu în casă

Influencerița a explicat că Alex se ocupă de numeroase activități practice. El gătește, face cumpărăturile, duce gunoiul și se asigură că mașina are combustibil. În schimb, Valerie Lungu și-a asumat responsabilitatea pentru curățenia din locuință, o activitate pe care o consideră esențială pentru confortul său.

Aceasta a mărturisit că îi place să aibă totul în ordine și că are câteva reguli stricte atunci când vine vorba despre organizarea casei. De exemplu, nu se ridică din pat înainte să îl aranjeze și preferă ca lenjeria să fie călcată înainte de a o folosi.  Alex Gîlcă intervine și la curățenie atunci când ea este plecată. În plus, cei doi apelează periodic la ajutorul unei persoane care face curățenie generală, având în vedere dimensiunea generoasă a casei.

„Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește. El face cumpărăturile. Pe jos nu, că avem două coșuri, la primul și la al doilea etaj, dar nu am nicio problemă. Eu sunt cea cu curățenia în casă. Eu am o problemă cu curățenia. Nu mă ridic din pat până patul nu este aranjat. Nu pun lenjeria dacă nu este călcată. La mine în casă este curat non-stop. Eu mă ocup de curățenie fără nicio problemă. Eu îi fac curat în dulapuri, spăl încălțămintea și așa mai departe. El nu se ocupă de casă când e vorba de curățenie. Mă ajută când eu nu sunt acasă și sunt plecată cu munca. Avem și o doamnă de serviciu, o dată la două luni să mai facă o curățenie generală că avem o casă imensă. Dacă nu sunt eu acasă, se ocupă el. Dacă sunt eu, el nu face curat, fac eu curat.”, a spus Valerie Lungu în podcastul moderat de Bursucu.

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