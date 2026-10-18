Valerie Lungu a coborât din mașină în mijlocul drumului, după ce s-a certat cu șoferul. De la ce a pornit scandalul

Valerie Lungu a coborât din mașină în mijlocul drumului, după ce s-a certat cu șoferul. De la ce a pornit scandalul
Valerie Lungu/ sursă foto: captură video
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În ediția de duminică, 18 octombrie, Valerie Lungu a răbufnit în fața camerelor de filmat, în urma unei neînțelegeri cu șoferul care o luase pe ea și pe Alex Gîlcă la autostop. Tensiunile au escaladat atât de mult încât creatoarea de conținut a coborât direct în mijlocul drumului. 

Rândurile încep să se strângă la Asia Express, iar concurenții au devenit din ce în ce mai competitivi. În episodul 25 al sezonului 9 din Asia Express, din data de 18 octombie, jocul pentru amuletă a început cum nu se putea mai rău pentru Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Au avut noroc să prindă transport destul de repede, însă planurile nu au mers conform așteptărilor.

Momente tensionate în mașina cu care Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost transportați/ sursă foto: captură video Antena 1

Valerie Lungu: „M-a enervat atât de tare”

Deși șoferul a folosit navigația GPS de pe telefon pentru a-i transporta la destinație, tehnologia mai mult l-a indus în eroare, fiind depășit complet de situație. Această confuzie a fost picătura care a umplut paharul pentru Valerie, care a izbucnit într-o criză de nervi. Ea i-a cerut imdiat șoferului să oprească mașina și a coborât în mijlocul drumului.

”Domnule, arată pe GPS, după GPS du-te. Mai ai GPS și mă întrebi pe mine. Nu am mai avut așa ceva în viața mea. Hai, du-te, mergi, acolo, după GPS. Doamne, îmi vine să mă dau cu capul de asta. Să ai GPS și să nu poți merge. Încep să mă enervez. Te uiți în stânga, dreapta. Ai în față harta. Degeaba v-au dat chinezii tehnologie, că nu știți să o folosiți. (…) Oprește aici.

Sper să nu ne mai vedem niciodată în viața aceasta. Stătea și se uita. Mergea cu 20 la oră. Nu există un șofer care m-a enervat atât de tare ca ăsta. Avea telefonul degeaba. Bine că am scăpat de el și că am ajuns”, a declarat Valerie Lungu, la Asia Express.

Din fericire, decizia Valeriei de a coborî din mașină s-a dovedit a fi una destul de inspirată. Cuplurile Mirela Retegan -Maya și Valerie Lu ngu – Alex Gîlcă au ajuns primele la Irina Fodor și s-au calificat la jocul pentru amuletă și Joker. După o cursă extrem de tensionată, amuleta și Jokerul au fost câștigate de data aceasta de Valerie și Alex.

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