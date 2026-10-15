Valerie Lungu, replică tăioasă după ce s-a spus că Alex Gîlcă stă cu ea pentru imagine! Ce mesaj a transmis

Valerie Lungu, replică tăioasă după ce s-a spus că Alex Gîlcă stă cu ea pentru imagine! Ce mesaj a transmis
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Valerie Lungu a reacționat după ce relația sa cu Alex Gîlcă a fost pusă sub semnul întrebării de un urmăritor, în urma unui moment difuzat în ediția de miercuri seară a emisiunii Asia Express.

Totul a pornit după ce influencerița a comentat cele întâmplate în competiție, în timp ce Alex Gîlcă a avut o prezență mai rezervată.

Valerie Lungu, replică tăioasă după ce s-a spus că Alex Gîlcă stă cu ea pentru imagine

Un internaut a criticat dinamica dintre cei doi și a scris:

„De ce nu pleacă Alex? Pentru că imaginea de cuplu perfect vinde bine în online. Din felul în care ea răspunde, zici că au un parteneriat, o colaborare, nu o relație”.

Valerie Lungu a răspuns public prin două mesaje scurte:

„Dacă vrea să plece, nu-l ține nimeni”

și  „Adevărat. Tot pentru internet se căsătoresc și fac copii”.

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Cum s-au cunoscut Valerie Lungu şi Alex Gîlcă

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu patru ani, după ce Alex Gîlcă i-a scris pe Instagram pentru o colaborare. Ulterior, au început să vorbească despre fotografie, camere foto și crearea de conținut, iar în cele din urmă au decis să se întâlnească.

Despre începutul relației lor, Valerie Lungu a povestit:

„Totul a început acum patru ani, când mi-a dat mesaj pe Instagram. Am început să vorbim despre fotografie, camere foto și crearea de conținut și, în cele din urmă, am decis să ne întâlnim. Prima noastră întâlnire este, de fapt, o poveste destul de amuzantă, pentru că, dacă nu îmi dau seama cât de mult îi place lui Alex să vorbească, cu siguranță nu acum! Acum știu! Este un introvertit în adevăratul sens al cuvântului”.

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