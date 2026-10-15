Valerie Lungu și Alex Gîlcă au plecat în luna de miere! Concurenții Asia Express nu s-au uitat la bani

Valeri Lungu și Alex Gîlcă au plecat în luna de miere/ sursă foto: Instagram
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Nici bine nu s-a uscat cerneala pe actul de căsătorie, că Valerie Lungu și Alex Gîlcă au și zburat în luna de miere. Proaspăt căsătoriții au început o aventură de proporții, un adevărat maraton turistic întins pe două continente.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, lună de miere pe două continente

După o poveste de dragoste ce durează de aproximativ 3 ani, o cerere în căsătorie în Italia, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au devenit oficial soț și soție în urmă cu doar câteva săptămâni.

Evenimentul a avut loc în mare secret, într-un cadru restrâns, alături de familie și de cei mai apropiați oameni. Cununia civilă și religioasă au avut loc în aceeași zi, marcând astfel începutul unui nou capitol pentru cuplu.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă/ sursă foto: Instagram

La mai puțin de trei săptămâni de la marele eveniment, Valerie și Alex au plecat în luna de miere, care chiar pare să fie o întreagă lună calendaristică de relaxare. Cei doi nu au anunțat exact locațiile în care se vor plimba, însă au postat câteva dovezi pe rețelele sociale. Și-au început clătăria în Londra, iar în prezent se află în Statele Unite ale Americii.

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„Luna noastră de miere începe acum! Bună, New York!”, a scris Valerie Lungu, pe TikTok

Valerie și Alex, la un pas de a anula nunta

Înainte să devină soț și soție, Valerie și Alex au fost la un pas să anuleze nunta din cauza criticilor și prejudecăților din partea oamenilor. Valerie a explicat că tensiunile au apărut în perioada difuzării emisiunii Asia Express, când parcursul lor în competiție a fost ținta comentariilor răutăcioase. Cei doi s-au gândit serios să anuleze evenimentul, însă au reușit să depășească momentul, înțelegând că fiecare om percepe realitatea prin propriile filtre și frustrări. 

„Din păcate, în perioada aceea am ajuns chiar să ne dorim să anulăm nunta. Cu timpul, însă, am înțeles că fiecare om vede și interpretează lucrurile prin filtrul propriei persoane, al propriilor emoții și al lucrurilor pe care le poartă în interior. Dacă în tine există multă răutate, este firesc să pricepi și acțiunile celorlalți prin acest filtru și mai mult decât atât, să răspândești acea răutate mai departe”, a scris Valerie Lungu în mediul online.

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