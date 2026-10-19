Valerie Lungu l-a taxat grav pe Alex Gîlcă din cauza Loredanei Chivu: „Mă pui într-o manieră să mă justific”

Valerie Lungu l-a taxat grav pe Alex Gîlcă din cauza Loredanei Chivu: „Mă pui într-o manieră să mă justific”
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Valerie Lungu şi Alex Gîlcă
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Schimbarea echipelor la Asia Express 2026 a stârnit reacții și în rândul concurenților. După ce Alex Gîlcă a făcut echipă cu Loredana Chivu pentru două zile, iubita lui, Valerie Lungu, a fost curioasă să afle cum s-au înțeles cei doi pe parcursul competiției și l-a luat la întrebări.

Cei doi concurenți au parcurs împreună probele emisiunii după schimbarea temporară a echipelor. La revenirea alături de partenera sa, Alex Gîlcă a fost pus în fața unor întrebări neașteptate din partea lui Valerie Lungu, care a vrut să știe dacă între el și Loredana Chivu au existat gesturi care să depășească relația de colegi de echipă.

Valerie Lungu l-a taxat pe Alex Gîlcă din cauza Loredanei Chivu

„Vrei să te duci cu Loredana să le faci? Ai zis că te-ai înțeles bine cu Loredana. Ai avut gesturi, ai pus mâna pe silicon? Ai făcut ceva?”, a declarat Valerie Lungu, la Asia Express.

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Alex Gîlcă a negat că ar fi existat ceva nepotrivit între el și colega sa de echipă și a mărturisit că întrebările primite l-au făcut să se simtă în situația de a se justifica pentru ceva ce, spune el, nu s-a întâmplat.

„Bine că o să fim căsătoriți până o să vezi tu emisiunea, că nu poți să mai desparți familia. N-am făcut nimic, dar mă pui într-o manieră să mă justific”, a declarat Alex Gîlcă.

În aceeași etapă a competiției, Valerie Lungu a făcut echipă cu Mirela Vaida. Între cele două au existat mai multe tensiuni și neînțelegeri, inclusiv la locul în care au fost cazate. Cele două s-au certat, iar Valerie a început să plângă în fața gazdelor. Ulterior, cele două au fost date afară de către familia care le-a găzduit, spunând că lacrimile aduc ghinion în casă și fetele nu mai sunt bine primite.

Dincolo de momentele tensionate, cele două concurente au avut parte și de situații dificile pe parcursul cursei. La un moment dat, cele două au decis să îngroape securea războiului și, în a doua zi, au apărut vesele și zâmbitoare la Irina Fodor.

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