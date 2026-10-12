Irina Fodor a revenit din aventura „Asia Express” cu amintiri care au surprins-o chiar și pe ea. Prezentatoarea de la Antena 1 a vorbit deschis despre experiența trăită în China și a mărturisit că unul dintre aspectele care au impresionat-o cel mai mult a fost nivelul condițiilor de cazare.

Vedeta susține că atât ea, cât și colegii săi, au fost surprinși de atenția pe care gazdele o acordă turiștilor și spune că nu ar ezita să se întoarcă în această țară chiar și într-o vacanță.

„Anul ăsta chiar m-a uimit și credeam că am făcut ceva bine și că am primit vreun premiu. Dar credeam toți unii despre ceilalți. Când vorbeam cu colegii mei, toți ne întrebam același lucru: ce-am făcut bine că avem niște cazări frumoase? Cazările erau frumoase pentru că așa sunt cazările în China. Adică ei se străduiesc să se simtă bine turistul, musafirul, cine stă în camera respectivă, să aibă cam tot ce-i trebuie și să se simtă bine. Și atunci m-ar pedepsi Dumnezeu să mă văicăresc sezonul ăsta de ceva din punctul ăsta de vedere. Nici nu se pune problema. M-aș duce acolo în vacanță, ca să înțelegi cât de bine m-am simțit. Când am auzit că s-a deschis ruta București-Beijing, s-a aprins beculețul”, a declarat Irina Fodor.

Irina Fodor, dezvăluiri despre experiența din China

Experiența din Asia nu a însemnat doar filmări și deplasări. În timpul petrecut în China, prezentatoarea s-a gândit și la familia rămasă acasă, în special la fiica sa, Diana. Vedeta a povestit că a ținut legătura cu aceasta și că i-a cerut părerea atunci când a ales suvenirurile pe care urma să le aducă în România.

„Pentru Diana făceam poze prin magazine și îmi spunea ce să-i aduc de pe acolo. Tot felul de jucărele, gadgeturi – n-am înțeles la ce folosesc, dar, mă rog, i le-am luat. Haine mi-am luat, dar nu foarte multe. Adică nu-ți imagina că m-am întors cu un troller plin de haine”, a mai declarat Irina Fodor.

Prezentatoarea a explicat că trecerea din Uzbekistan în China a reprezentat una dintre cele mai interesante provocări ale acestui sezon. Cele două țări i s-au părut complet diferite din punct de vedere cultural și social. Dacă Uzbekistanul păstrează puternice influențe istorice și atmosfera Drumului Mătăsii, China impresionează prin tehnologie și modernizare.

„În Uzbekistan n-am stat foarte mult, dar acolo este alt vibe. Deșertul, tot mediul înconjurător care te duce cu gândul direct la Drumul Mătăsii cel de pe timpuri. De altfel, Uzbekistanul era un punct important al comerțului pe Drumul Mătăsii. Încă se vede treaba asta și astăzi, pentru că poți cumpăra mătase la prețuri chiar decente de pe acolo. Am văzut altă cultură acolo, pusă în contrast cu tehnologia din China. A fost un prag destul de provocator, așa, de sărit dintr-o parte în alta. În schimb, în Uzbekistan, mâncarea uau, senzațională! Un mix absolut nebunesc. Pare mâncare libaneză, dar nu e. Au și ciorbe cumva din influența rusească. E câte ceva bun din toate. N-ai cum să te ridici de la masă fără să fii sătul, în niciun caz”, a mai spus prezentatoarea.

Cum a ajuns Irina Fodor să prezinte Asia Express

Irina Fodor este în prezent una dintre cele mai importante figuri ale emisiunii „Asia Express”, însă alegerea ei pentru rolul de prezentatoare nu a fost una întâmplătoare. Mona Segall a explicat recent că numele vedetei a fost propus de echipa de casting, iar după întâlniri și probe conducerea producției a considerat că ea este cea mai potrivită pentru a conduce competiția.

„Am vorbit cu echipa mea de casting. Ei au propus-o și pe urmă ne-am întâlnit, am dat o probă și mi-am dat seama că e ceea ce trebuie. Cătălin Prini, el a venit cu ideea. El a propus-o”, a declarat Mona Segall.

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