Băiețelul Andreei Popescu a făcut ravagii în camera surorii sale! Cum a reacționat vedeta

Andreea Popescu se confruntă cu primele provocări în noua locuință în care s-a mutat alături de cei trei copii ai săi. În timp ce influencerița se ocupă de amenajarea penthouse-ului achiziționat după divorțul de Rareș Cojoc, un incident provocat de mezinul familiei a dat peste cap planurile pentru o perioadă. Băiețelul a reușit să transforme dormitorul surorii sale într-un spațiu plin de urme de vopsea, iar urmările au fost vizibile atât pe pereți, cât și pe mobilier și pe alte obiecte din încăpere.

Andreea Popescu, surprinsă de năzbâtia fiului său

Întâmplarea a avut loc în timp ce Andreea Popescu se afla acasă cu cei mici. O perioadă scurtă de liniște i-a atras atenția influenceriței, care a decis să verifice ce se întâmplă în camerele copiilor. Ajunsă în dormitorul fiicei sale, Anastasia, aceasta a descoperit că încăperea fusese murdărită cu vopsea.

Responsabil pentru întreaga situație a fost Alexie, băiețelul cel mic al familiei, care a găsit o modalitate neașteptată de a-și petrece timpul. În loc să rămână într-un spațiu destinat joacei, acesta a ajuns să lase urme de culoare pe mai multe suprafețe din dormitorul surorii sale.

Incidentul a fost cu atât mai neplăcut cu cât locuința se află încă în etapa de amenajare, iar fiecare detaliu este important pentru ca spațiul să fie pregătit pentru viața de zi cu zi a familiei. Curățarea pereților, a mobilierului și a obiectelor afectate a devenit o nouă problemă de rezolvat pentru influenceriță.

Andreea Popescu a surprins momentul în imagini și le-a publicat pe rețelele de socializare, unde urmăritorii săi au putut vedea ce s-a întâmplat în camera copiilor. Situația a fost dificilă și pentru Anastasia, care a izbucnit în lacrimi atunci când a văzut cum arăta dormitorul său după intervenția fratelui mai mic.

O nouă locuință după despărțirea de Rareș Cojoc

Întâmplarea vine la scurt timp după o schimbare importantă în viața personală a Andreei Popescu. După divorțul de Rareș Cojoc, vedeta a trecut printr-o perioadă de reorganizare, care a inclus și mutarea într-o locuință nouă, mai încăpătoare, în care să își poată crește cei trei copii.

Înainte de această schimbare, influencerița a locuit într-un apartament închiriat, însă spațiul disponibil devenise o provocare pentru o familie cu trei copii. Nevoia de mai mult confort și de o organizare mai bună a vieții cotidiene a determinat-o să caute o locuință care să răspundă mai bine cerințelor familiei.

Soluția aleasă a fost un penthouse, pe care Andreea Popescu l-a cumpărat și pe care îl amenajează treptat. Noua proprietate îi oferă posibilitatea de a organiza spațiul astfel încât fiecare membru al familiei să aibă parte de mai multă intimitate.

CITEŞTE ŞI: Cât a plătit Rareș Cojoc pentru 2 kg de pește și 20 de creveți în Mauritius: „Nu ieftin”

Andreea Popescu, reacție surprinzătoare după imaginile cu fostul soț și iubita lui din Mauritius