Cât a plătit Rareș Cojoc pentru 2 kg de pește și 20 de creveți în Mauritius: „Nu ieftin”

Rareș Cojoc se află într-o vacanță în Mauritius alături de partenera sa și de copiii săi. Dansatorul a împărtășit cu urmăritorii săi imagini dintr-o piață locală de pește și a dezvăluit cât a plătit pentru produsele cumpărate, susținând că nivelul de trai din această destinație este unul accesibil.

Aflat în Mauritius împreună cu iubita sa, Claudia Dumitru, și cu cei mici, Rareș Cojoc profită din plin de timpul petrecut în familie. Campionul mondial la dans sportiv a ajuns într-o piață de pește de pe insulă, unde a cumpărat produse locale și a vorbit despre costurile pe care le implică viața în această destinație exotică.

Ce prețuri a găsit Rareș Cojoc în Mauritius

Rareș Cojoc le-a arătat fanilor imagini din piața de pește unde a mers la cumpărături în timpul vacanței. Dansatorul a explicat că a achiziționat două kilograme de pește căpitan, proaspăt pescuit din Oceanul Indian, pentru aproximativ 55 de lei. De asemenea, a cumpărat și 20 de creveți, pentru care a plătit în jur de 30 de lei.

În total, produsele achiziționate l-au costat aproximativ 85 de lei. Sportivul a mărturisit că este impresionat de costurile reduse ale traiului din Mauritius, mai ales pentru cei care obțin venituri din alte țări.

„Să poți face bani în altă parte și să trăiești în Mauritius este extrem de ieftin, nu ieftin (…) Am venit să cumpărăm pește la o piață de pește (…) Deci undeva la 55 de lei două kilograme de pește căpitan proaspăt prins aici, în Oceanul Indian. Am luat și niște creveți pe care domnii îi vor curăța, să-i facem în tigaie cu unt. 20 de creveți din aceștia, 30 de lei”, a declarat Rareș Cojoc, pe rețelele sociale.

Vacanță în familie, după schimbările din viața personală

Actuala escapadă din Mauritius vine după o perioadă plină de schimbări pentru Rareș Cojoc. Dansatorul și-a refăcut viața sentimentală după despărțirea de Andreea Popescu și se bucură acum de această vacanță alături de actuala parteneră și de copii.

Mauritius nu este o destinație nouă pentru sportiv, acesta mai vizitând insula și în trecut. De această dată, Rareș Cojoc a ales să petreacă timpul în compania familiei, împărtășind frecvent imagini și impresii din călătorie cu cei care îl urmăresc în mediul online.

Reacția Andreei Popescu după plecarea fostului soț în Mauritius

Într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, Andreea Popescu a vorbit despre vacanța fostului său soț și despre faptul că acesta se află în Mauritius împreună cu actuala parteneră și copiii lor. Influencerița a declarat că liniștea și echilibrul celor mici sunt cele mai importante aspecte pentru ea.

Totodată, Andreea Popescu a transmis că își dorește ca fiecare să își găsească fericirea și a lăsat de înțeles că este pregătită pentru orice evoluție în viața personală a fostului partener.

„Este la soare, eu sunt la ploaie, fiecare cu ce a învățat și ce poate. Da, e foarte bine unde este, este cu copiii, sunt toți acolo împreună. Pentru mine cea mai importantă este pacea, să fie bine, ca noi să fim bine, dacă noi doi suntem bine și copiii sunt bine. Atunci, mă conformez de foarte multe ori pentru copii (…) Ce să zic, casă de piatră! (…) Sunt pregătită de orice, crede-mă! (…) Eu știam cum va decurge totul, era de la sine înțeles (…) La bărbați e mult mai ușor decât la femei”, a declarat Andreea Popescu pentru Știrile Antena Stars.

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