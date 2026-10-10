Cum a ajuns Andreea Popescu să-l înșele pe Rareș Cojoc cu Dan Alexa, de fapt: „Și s-a întâmplat”

Cum a ajuns Andreea Popescu să-l înșele pe Rareș Cojoc cu Dan Alexa, de fapt: „Și s-a întâmplat”
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Andreea Popescu a făcut o serie de declarații despre divorțul de Rareș Cojoc și despre perioada dificilă care a precedat separarea.

Invitată în emisiunea lui Adiță Voicu, aceasta a vorbit deschis despre greșelile din trecut, despre relația cu Dan Alexa, dar și despre legătura care o va uni mereu de fostul soț, în ciuda faptului că mariajul lor s-a încheiat.

Cum l-a încornorat Andreea Popescu pe Rareș Cojoc

Fosta soție a dansatorului a recunoscut că a existat o formă de trădare în relația sa, însă consideră că termenul nu trebuie asociat exclusiv infidelității fizice. Potrivit acesteia, o relație poate fi afectată și de neglijență, lipsă de implicare sau promisiuni care nu mai sunt respectate în timp.

„Sunt o trădătoare. Ăsta e titlul de ziar, Doamne. Da, am trădat, dar trădarea poate să fie de mai multe feluri: poate fi o trădare fizică, emoțională sau poate fi o trădare atunci când îți neglijezi partenerul. Trădarea căsniciei, trădarea promisiunilor care s-au făcut de-a lungul anilor, pe care nu reușim să ni le ținem, din păcate. Această neglijență vine din partea amândurora.”

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Andreea Popescu a explicat și modul în care apropierea de Dan Alexa a ajuns să depășească granița unei simple prietenii. Ea susține că situația nu a fost planificată și că lucrurile au evoluat natural, într-un moment în care căsnicia sa traversa o perioadă complicată.

„Pur și simplu nimic gândit. S-a întâmplat dintr-o prietenie să ajungem într-un punct. Mă refer în partea cealaltă. Și s-a întâmplat. A fost o chestie pe care nimeni, nici eu, nici din cealaltă parte nu și-a dorit lucrul acesta. Pur și simplu s-a întâmplat. Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta dacă eu eram bine în căsnicie, dacă nu era spațiu, la mine era foarte mult spațiu.”

Deși au trecut printr-un divorț, Andreea Popescu vorbește în continuare cu respect despre Rareș Cojoc și spune că numele fostului soț are în continuare o semnificație specială pentru ea.

„Numele Cojoc sunt foarte mândră de el”.

Vedeta a ținut să sublinieze că nici după despărțire nu a ales să îl vorbească de rău pe tatăl copiilor săi și că încearcă să păstreze o relație civilizată cu acesta.

„Eu nu am vorbit urât despre el așa în general”.

Dezvăluiri din viaţa amoroasă a Andreei Popescu

În același timp, Andreea Popescu consideră că relația dintre ei va rămâne una importantă pe termen lung, indiferent de direcția pe care o vor lua viețile lor personale.

Aceasta a transmis că legătura creată de-a lungul anilor nu poate fi ștearsă nici de divorț și nici de eventuale relații viitoare.

„El cu mine și eu cu el până la moarte. Indiferent că eu mă recăsătoresc, că el se recăsătorește”.

În prezent, Andreea Popescu spune că este singură și că nu se află într-o relație. Cu toate acestea, recunoaște că primește multă atenție din partea admiratorilor, lucru care a surprins-o chiar și pe ea după divorț.

„Sunt singură cuc”.

Întrebată cât de curtată este în această perioadă, răspunsul ei a fost unul direct:

„Foarte. Un lucru pe care nu credeam că o să-l mai zic”.

Cu toate că nu a oferit prea multe detalii despre viața sa sentimentală, Andreea Popescu a mărturisit că există o persoană care i-a atras atenția și pentru care are o simpatie specială.

„Îmi place de cineva”.

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