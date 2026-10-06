Andreea Popescu, urmărită de un bărbat care o amenință cu moartea: „Poliția nu face nimic. Îl duce la Obregia”

Andreea Popescu trece printr-o perioadă dificilă, după ce un bărbat despre care susține că a dezvoltat o obsesie pentru ea ar continua să o urmărească și să o contacteze în mod repetat. Situația nu este una recentă. Potrivit celor povestite de vedetă, problemele ar fi început în urmă cu aproximativ zece ani și ar fi continuat inclusiv după ce aceasta a devenit mamă.

Influencerița susține că individul a început să apară în locurile în care se afla, inclusiv în apropierea locuinței sale, și la diverse evenimente la care participa. În timp, comportamentul acestuia ar fi devenit tot mai insistent, iar încercările de a opri contactul nu ar fi dat rezultatele dorite.

Andreea Popescu, hărțuită de un bărbat

Potrivit relatărilor Andreei Popescu, bărbatul ar fi încercat în repetate rânduri să ajungă în preajma ei. Nu s-ar fi limitat doar la apariții fizice, ci ar fi continuat să o contacteze și în mediul online. Acesta ar fi creat numeroase conturi pe rețelele de socializare pentru a-i trimite mesaje și ar fi apelat inclusiv la e-mailuri. Chiar și atunci când unul dintre conturi era blocat, ar fi apărut alte profiluri prin intermediul cărora încerca să ia legătura cu vedeta.

Situația ar fi devenit cu atât mai îngrijorătoare deoarece mesajele primite nu ar fi fost doar simple încercări de apropiere. În timp, tonul acestora ar fi devenit amenințător, iar femeia s-ar fi temut că obsesia bărbatului ar putea avea consecințe grave.

Andreea Popescu a apelat și la Poliția Română

Andreea Popescu ar fi apelat de mai multe ori la poliție și ar fi încercat să obțină protecție în fața comportamentului acestuia. În urma unor intervenții, bărbatul ar fi fost identificat și preluat de oamenii legii.

”În continuare e acolo. Își face o mie de conturi în fiecare zi, îmi scrie, îmi dă mailuri. Îmi spune: te iubesc, vreau să te omor, îți tai gâtul, te urmăresc. Poliția nu face nimic. Îl duce la Obregia când îl prinde și e în zona mea, după aceea îi dă drumul. Vine mama lui, îl externează… Iar după aceea mă urmărește, știe ce fac. Problema este că poate, într-o zi, o să facă o nefăcută, Te iubesc, te vreau lângă mine, nu mă vrei, te omor”, a spus Andreea Popescu în cadrul podcast-ului Oprim Hate-ul din Online.

Una dintre măsurile luate în cazul bărbatului ar fi fost internarea acestuia la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, după ce polițiștii l-ar fi găsit în apropierea vedetei.

Internarea nu ar fi reprezentat însă o soluție definitivă. După ce bărbatul a părăsit unitatea medicală, acesta ar fi revenit la comportamentul anterior și ar fi început din nou să o urmărească pe Andreea Popescu. Vedeta susține că, atunci când acesta este găsit în apropierea locuinței sale, polițiștii intervin, însă ulterior bărbatul ajunge din nou în libertate. În unele situații, mama acestuia ar fi venit să îl ia de la spital, după care comportamentul problematic ar fi reapărut.

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