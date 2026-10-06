După penthouse, Andreea Popescu a făcut o nouă achiziție! Ce bolid și-a cumpărat fosta soție a lui Rareș Cojoc

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Andreea Popescu traversează o perioadă în care pare că dorințele sale devin, rând pe rând, realitate. Influencerița se bucură de succes pe plan profesional, iar acest lucru se reflectă și în investițiile pe care le face. După ce și-a achiziționat un penthouse, vedeta a bifat o nouă reușită importantă și și-a cumpărat autoturismul pe care și l-a dorit de mult timp.

Noua achiziție a Andreei Popescu nu este una oarecare. Este vorba despre un autoturism de lux, al cărui preț poate ajunge la o sumă impresionantă, în funcție de motorizare, dotări și nivelul de echipare ales. Influencerița a împărtășit cu urmăritorii săi momentul în care mașina a ajuns la ea, iar imaginile au atras rapid atenția comunității din mediul online.

Andreea Popescu și-a îndeplinit una dintre marile dorințe

Pentru Andreea Popescu, noua mașină reprezintă mai mult decât o simplă achiziție. Influencerița și-a dorit în mod special acest model și a ajuns, în cele din urmă, să îl aibă. Momentul în care autoturismul a fost livrat a fost surprins într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

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Autoturismul ales este unul care se remarcă atât prin design, cât și prin prețul ridicat. Vedeta a optat pentru o variantă într-o nuanță de roșu, deși, inițial, își imaginase mașina într-o altă culoare.

Alegerea finală pare să fi fost însă una pe placul său, iar imaginile publicate de aceasta au scos în evidență noul autoturism. Mașina are un aspect spectaculos și se încadrează în categoria automobilelor premium, fiind un model pe care numeroși pasionați de mașini îl consideră un adevărat obiect al dorinței.

Mașina Andreei/foto: Instagram

Prețul autoturismului nu este deloc unul accesibil pentru orice buzunar. Potrivit informațiilor disponibile pe site-urile de specialitate, un astfel de model poate avea un preț cuprins între aproximativ 100.000 și 140.000 de euro, în funcție de configurația aleasă.

Diferența de preț poate fi influențată de motorizare, nivelul de echipare, dotările suplimentare și opțiunile incluse în configurația finală. Prin urmare, suma exactă achitată de Andreea Popescu pentru mașina sa nu este cunoscută, însă este clar că vorbim despre o investiție de ordinul sutelor de mii de lei.

„Mi-a ajuns mașinaaaaaa🥰🥹❤️🙏”, a transmis Andreea Popescu, pe Instagram.

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