Andreea Popescu, reacție surprinzătoare după imaginile cu fostul soț și iubita lui din Mauritius

După divorțul oficializat în urmă cu câteva luni, Andreea Popescu și Rareș Cojoc continuă să se ocupe împreună de creșterea celor trei copii, astfel încât aceștia să petreacă timp atât cu mama, cât și cu tatăl lor. În această perioadă, dansatorul se află într-o vacanță în Mauritius alături de actuala parteneră, Claudia, și de cei trei copii.

Prezența celor doi în destinația exotică a atras atenția deoarece Mauritius este locul în care Rareș Cojoc și Andreea Popescu au mai petrecut vacanțe împreună în trecut, înainte de încheierea căsniciei.

Reacţia Andreei Popescu la imaginile cu fostul soț și iubita lui din Mauritius

Aflată într-o nouă etapă a vieții sale, după mutarea în propria locuință, Andreea Popescu a comentat situația și a precizat că cel mai important lucru pentru ea rămâne liniștea copiilor și buna înțelegere dintre părinți.

„Este la soare, eu sunt la ploaie, fiecare cu ce a învățat și ce poate. Da, e foarte bine unde este, este cu copiii, sunt toți acolo împreună. Pentru mine cea mai importantă este pacea, să fie bine, ca noi să fim bine, dacă noi doi suntem bine și copiii sunt bine. Atunci, mă conformez de foarte multe ori pentru copii (…) Ce să zic: casă de piatră! (…) Sunt pregătită de orice, crede-mă! (…) Eu știam cum va decurge totul, era de la sine înțeles (…) La bărbați e mult mai ușor decât la femei”, a declarat Andreea Popescu pentru Știrile Antena Stars.

Totodată, aceasta a mărturisit că nu s-ar mai întoarce la relația pe care a avut-o cu fostul său soț, chiar dacă apreciază calitățile acestuia și cei 15 ani petrecuți împreună.

„Nu m-aș mai întoarce, îți spun foarte sincer. Nu că el nu este un bărbat bun sau ceva, nu m-aș mai întoarce. Limbajul nostru de iubire este foarte diferit, care, da, s-a văzut după 15 ani”, a adăugat Andreea Popescu pentru aceeași sursă, conform Spynews.

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