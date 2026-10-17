Cum arată penthouse-ul Andreei Popescu după primele amenajări. Casa fostei lui Rareș Cojoc prinde contur

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a dat lovitura. Fosta dansatoare a Deliei și-a schimbat viața complet, cumpărându-și un nou penthouse și o mașină. Aceasta a început amenajarea, astfel că locuința prinde contur.

Andreea Popescu este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește cu urmăritorii săi momente din viața sa. Zilele trecute le-a arătat utilizatorilor că a început amenajările penthouse-ului, iar prima cameră pe care a amenajat-o a fost a fiicei sale, Anastasia. Vedeta a anunțat că urmează să facă noi decorări. O parte din mobilier deja a sosit, însă fosta soție a lui Rareș Cojoc are în plan să le facă celor mici o surpriză inedită. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată penthouse-ul Andreei Popescu după primele amenajări

O mare parte din mobilier deja a sosit, iar copiilor le place la nebunie. Și Andreea Popescu este încântată de cum arată penthouse-ul, așa că a făcut un scurt tur al casei.

Fosta parteneră a lui Rareș Cojoc a spus că a reușit să așeze televizorul și o canapea în living, însă încă așteaptă să îi ajungă perdelele și draperiile, care vor fi piesa de rezistență. De asemenea, bruneta vrea să își pună covoare, iar în dormitor o masă de machiaj.

„Mi-a venit televizorul și mi-am luat o canapea (…) Urmează să îmi vină perdelele și draperiile, pentru că am dat comanda, o să pun niște covoare. În momentul în care vin perdelele și draperiile, o să se schimbe 50% din casă. O să schimb masa și o să vin pe pereți cu niște plinte, nu o să investesc foarte mult, dar o să vedeți că se pot face niște lucruri faine cu puțin (…) În dormitor o să pun perdele și draperii, vreau să fac o încadrare cu niște plinte (n.r. în jurul tăbliei patului) O să punem o măsuță de machiaj”, a spus Andreea Popescu, pe Instagram.

Și camerele copiilor prind contur

Andreea Popescu a mai explicat că fiul cel mic va dormi, cel mai probabil, cu ea sau cu fratele său Ioachim. Astfel, îi rămân de amenajat doar două camere pentru copii.

Ea a dezvăluit că va păstra toată mobila din camera băiatului, dar îi va face o surpriză inedită. Copilul este pasionat de pești, așadar îi va cumpăra un acvariu și un terariu, spre bucuria lui.

„În dormitorul lui Ioachim o să păstrăm absolut toată mobila, pentru că nu vreau să facem cheltuieli mai mari decât este necesar (…) O să punem tapet, la el o să păstrăm chestia asta cu pești. Fratele meu o să facă o poliță cu lumini (…) Vrea acvariu și terariu, vrea o șopârlă, șarpe, și am zis totuși să fie șopârlă (…) Alexie o să doarmă cu Ioachim sau cu mine în cameră (…) Anastasia, când a intrat în acest dormitor, care era gol, și-a pus păpușile, și-a aranjat (…) Vreau niște polițe, cu niște lumini dedesubt, o să punem tapet”, a mai adăugat ea.

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