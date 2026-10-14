Andreea Popescu a început transformările în noul penthouse. Primele imagini din dormitorul fiicei sale

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat la începutul acestui an. În urma separării, fosta dansatoare a Deliei s-a mutat cu cei trei copii ai săi într-un apartament. Pentru că spațiul nu era suficient, a decis să își cumpere un nou penthouse.

La câteva săptămâni după ce vedeta a dat vestea că a reușit să se mute la casă nouă, a început partea ei preferată: decoratul. Fosta parteneră a lui Rareș Cojoc își transformă penthouse-ul după bunul plac, iar prima cameră care va fi modificată este cea a fiicei sale. Ea a împărtășit în mediul online primele imagini din dormitorul fetiței și, deși nu a apucat să o decoreze prea mult, deja prinde contur. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andreea Popescu a început transformările în noul penthouse

Fosta lui Rareș Cojoc traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Ea a suferit după divorț, dar acum pare că se bucură la maximum de ceea ce trăiește. Noua casă i-a adus un zâmbet larg pe chip, iar procesul de decorare o încântă și mai mult.

Fiecare copil are dormitorul său, iar fiica Andreei va avea parte de o cameră de poveste. Aceasta i-a pus deocamdată doar patul și comoda, însă ușor,ușor prinde contur. Bruneta a împărtășit imagini în mediul online, dar a explicat și ce amenajări urmează să mai facă.

„Am început să îi aranjez dormitorul Anastasiei, urmează să îi pun aici tapet, perdele, draperii, o să îi fac foarte frumos aici cu niște polițe la birou. O să fie foarte drăguț”, a transmis Andreea Popescu, pe Instagram.

Cum au reacționat copiii când au intrat pentru prima dată în noua casă

În urmă cu câteva zile, cei trei copii ai cuplului au intrat pentru prima dată în noua lor casă. Micuții s-au bucurat enorm și au explorat fiecare cameră în parte.

Numai că fericirea a fost și mai mare atunci când și-au revăzut bona după șase luni. Vedeta a împărtășit și acest moment în mediul online, iar după zâmbetele pe care le-au afișat, copiii par mai împliniți ca niciodată.

„Copiii văd pentru prima oară noua casă și se revăd cu bona Jenny după 6 luni”, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.

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