Copiii Andreei Popescu, pentru prima oară în noul penthouse al mamei lor. Cu cine s-au revăzut micuții după 6 luni

Cum arată noua casă a Andreei Popescu
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După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a început un nou capitol al vieții sale și s-a mutat într-un apartament în care își dorește să se simtă acasă alături de cei trei copii ai săi. Deși părinții au pornit pe drumuri separate, Ioachim, Anastasia și Alexie petrec timp atât cu mama, cât și cu tatăl lor. Recent, micuții au mers în vizită la vedetă pentru a vedea noua locuință.

Cei trei copii au fost întâmpinați la intrarea în apartament de bone și de cățel, iar revederea cu Jenny, una dintre persoanele apropiate familiei, a fost un moment care i-a bucurat. Micuții au fost încântați să o vadă pe bonă, iar vizita le-a oferit ocazia să descopere spațiul în care mama lor își va petrece timpul de acum înainte.

Copiii au văzut noua locuință a Andreei Popescu

Locuința impresionează prin camerele spațioase și prin amenajarea în nuanțe deschise, precum alb și crem. Livingul este generos și include o bucătărie, o canapea albastră și un loc special destinat meselor. Apartamentul dispune și de un balcon mare, care completează spațiul și oferă un confort.

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Dormitoarele sunt, de asemenea, încăpătoare, cu paturi mari și ferestre generoase, care permit luminii să pătrundă în camere. Andreea Popescu are și un dressing spațios, în care își poate organiza hainele și accesoriile.

 

Sursa foto: Instagram

Deși locuința este deja amenajată într-un stil simplu și elegant, vedeta are planuri pentru a o transforma în funcție de preferințele copiilor. Aceasta își dorește să redecoreze anumite încăperi și să le ofere celor mici spații personalizate, cu tematici inspirate din pasiunile și lucrurile care le plac.

Prin schimbările pe care le are în plan, vedeta își dorește ca Ioachim, Anastasia și Alexie să se simtă cât mai bine atunci când vin să petreacă timp alături de ea.

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