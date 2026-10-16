Ce mesaj a publicat mama lui Rareș Cojoc de ziua nepoatei sale. Fosta soacră i-a transmis o „săgeată” Andreei Popescu?!

Ce mesaj a publicat mama lui Rareș Cojoc de ziua nepoatei sale. Fosta soacră i-a transmis o „săgeată” Andreei Popescu?!
Sărbătoarea în familia Andreei Popescu și a lui Rareș Cojoc/ sursă foto: Instagram
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Se poate spune că pentru Andreea Popscu și Rareș Cojoc, ultimele zile au fost de-a dreptul „de foc”. Anastasia, fetița lor, a împlinit vârsta de 5 ani, prilej cu care întreaga familie s-a mobilizat exemplar pentru a o face fericită. Creatoarea de conținut a organizat o petrecere de basm în propriul apartament, în timp ce campionul la dans i-a dus pe cei mici într-o vacanță exotică în Mauritius. Bunicii nu aveau cum să lipsească din peisaj, iar atenția a fost capturată în totalitate de mesajul pe care mama lui Rareș Cojoc l-a transmis în mediul online.  

În urmă cu doar o zi, Andreea Popescu, Rareș Cojoc și părinții campionului la dans sportiv au avut un motiv comun de bucurie. Anastasia, fiica lor, a împlinit 5 ani, iar cu această ocazie, adulții și-au unit forțele pentru a-i face ziua de neuitat, chiar dacă au sărbătorit-o separat. Mama lui Rareș Cojoc și-a exprimat public iubirea față de nepoata ei. Aceasta a transmis un mesaj emoționant pe o rețea de socializare, unde a încărcat și o fotografie cu sărbătorita.

Ceea ce le-a atras atenția utilizatorilor a fost o remarcă ce pare a fi cu subînțeles la adresa Andreei Popescu, fosta ei noră: „La mulți ani celei care are zâmbetul meu”. Având în vedere că asemănarea fizică dintre micuță și mama ei este mai mult decât evidentă, cuvintele bunicăi au dat imediat naștere unor speculații, fiind interperetate cu ușurință drept „o săgeată” directă către fosta ei noră.

„La mulți ani celei care are zâmbetul meu. Să-ți păstrezi gingășia, sensibilitatea cu care simți lumea, generozitatea firească cu care dăruiești iubire și frumos”, a scris mama lui Rareș Cojoc în dreptul imaginii cu cea mică.

Mama lui Rareș Cojoc și Anastasia/ sursă foto: Instagram

De asemenea, Rareș Cojoc i-a transmis public Anastasiei un mesaj emoționant: „La mulți ani, sufletul meu bun! Tati te iubește mult de tot”, a fost mesajul lui Rareș Cojoc. Pe lângă urarea din spațiul public, campionul la dans i-a organizat fetei lui – dar și celor doi băieți ai săi – o vacanță exostică în Mauritius.

Rareș Cojoc alături de cei doi băieți ai săi/ sursă foto: Instagram

Andreea Popescu: „O fetiță atât de bună la suflet”

Înainte cu o zi de vacanța organizată de Rareț Cojoc, Andreea Popescu i-a orgazanit Anastasiei o petrecere surpriză în locuința sa. Încă de la primele ore ale dimineții, ea s-a mobilizat și a umplut casa de baloane, confetii și ornamente festive. Pregătirile au fost filmate pas cu pas și încărcate pe o rețea de socializare (vezi AICI). În dreptul imaginilor, creatoarea de conținut a transmis, la rândul ei, un mesaj emoționant despre fiica sa.

„La mulți ani, inima mea! Te iubesc infinit! Bunătate de fetiță, empatică, caldă, iubitoare, blândă, tandră și minunată. Pe 15 octombrie 2021, la ora 19:00, venea pe lume fetița mea superbă. Astăzi împlinește 5 ani. O fetiță atât de bună la suflet și de empatică, încât înmoaie inimile tuturor celor care ajung să o cunoască. Ești o lumină, o rază de soare în viețile noastre”, a transmis Andreea Popescu.

Andreea Popescu a început transformările în noul penthouse. Primele imagini din dormitorul fiicei sale

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