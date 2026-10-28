Probleme în relația dintre Victor Slav și Selina? Mesajul care a pus fanii pe gânduri

Probleme în relația dintre Victor Slav și Selina? Mesajul care a pus fanii pe gânduri
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Ce se întâmplă în relația celor doi
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Relația dintre Victor Slav și Selina a ajuns din nou în centrul atenției, după ce partenera prezentatorului TV a publicat pe rețelele de socializare câteva mesaje care au stârnit numeroase întrebări. Reflecțiile sale despre iubire, despărțiri și oamenii care dezamăgesc i-au făcut pe urmăritori să se întrebe dacă există probleme în cuplu sau dacă cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

După divorțul de Bianca Drăgușanu, Victor Slav și-a refăcut viața sentimentală alături de Selina, femeia cu care a apărut de mai multe ori în mediul online. Relația lor a evoluat în timp, iar fiica prezentatorului, pe care acesta o are din căsnicia cu Bianca Drăgușanu, a cunoscut-o pe partenera tatălui său și au mers împreună în vacanțe.

Nu este însă prima dată când apar speculații despre o posibilă despărțire. În urmă cu câteva luni, Victor Slav și Selina au atras atenția după ce au șters fotografiile în care apăreau împreună și au încetat să se mai urmărească reciproc pe rețelele de socializare.

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Ce mesaje a transmis Selina pe rețelele de socializare

De această dată, mesajele publicate de Selina au alimentat din nou zvonurile. Într-una dintre postări, aceasta a vorbit despre diferențele dintre generații în privința relațiilor de cuplu.

Ea a făcut o comparație între persoanele care rămân prea mult timp într-o relație nefericită și cele care aleg să plece înainte de a încerca să rezolve problemele. Totodată, Selina a subliniat că există o diferență între a lupta pentru iubire și a ajunge să te neglijezi pe tine însuți pentru a păstra o relație.

„Poate că generația părinților noștri a rămas prea mult în relații care nu-i mai făceau fericiți. Iar generația noastră pleacă uneori înainte să încerce cu adevărat să repare ce s-a stricat. Poate că undeva, între a suporta orice și a renunța prea ușor, există o iubire pentru care merită să lupți. Și o limită peste care nu ar trebui să te pierzi pe tine”, a scris Selina, pe Instagram.

Sursa foto: Instagram

Un alt mesaj publicat de iubita prezentatorului a făcut referire la oamenii cu două fețe, pe care i-a întâlnit de-a lungul timpului și care au dezamăgit-o.

„Nu mă mai impresionează nimic. Am văzut oameni cu două fețe care n-au reușit să folosească pe niciuna cum trebuie”, a mai scris iubita lui Victor Slav.

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