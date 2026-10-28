Un turist britanic a venit în România și a rămas surprins de prețuri! Ce impresie i-au lăsat Bucureștiul și Castelul Peleș

România continuă să atragă turiști străini prin combinația dintre obiectivele istorice, peisajele montane, gastronomia tradițională și costurile mai accesibile decât în numeroase destinații din vestul Europei. O vacanță de cinci nopți petrecută de un turist britanic și partenera sa în București și pe Valea Prahovei le-a oferit celor doi ocazia de a descoperi atât atracțiile cunoscute ale țării, cât și locuri care le-au depășit așteptările. Deși au existat și câteva aspecte mai puțin plăcute, experiența generală i-a convins că România merită explorată mai în detaliu.

Cei doi călători și-au stabilit baza în Capitală, într-un apartament situat în apropierea Căii Victoriei și a Centrului Vechi. Alegerea s-a dovedit inspirată, deoarece multe dintre obiectivele importante puteau fi vizitate pe jos, fără să fie nevoie să depindă permanent de transportul în comun.

Bucureștiul, între clădiri impresionante și urme ale trecutului comunist

Prima parte a vacanței a fost dedicată descoperirii Bucureștiului, un oraș care i-a surprins prin diversitatea arhitecturală și prin contrastele dintre clădirile istorice și construcțiile din perioada comunistă.

Plimbările pe Calea Victoriei le-au oferit ocazia să admire unele dintre cele mai cunoscute repere ale Capitalei, printre care Piața Revoluției și Ateneul Român. Chiar dacă nu au putut vizita interiorul Ateneului din cauza repetițiilor, exteriorul clădirii a rămas unul dintre punctele de interes ale traseului.

O experiență care le-a depășit așteptările a fost vizita la Muzeul Național de Artă al României, găzduit în fostul Palat Regal. Colecțiile de artă medievală românească le-au oferit o perspectivă asupra istoriei și culturii locale, iar muzeul s-a dovedit o alegere potrivită chiar și pentru vizitatorii care nu obișnuiesc să petreacă mult timp în galerii.

„Am petrecut câteva ore la Muzeul Național de Artă din vechiul Palat Regal. Sincer, muzeul a fost mai bun decât mă așteptam; secțiunea dedicată artei medievale românești este cu adevărat interesantă, chiar și pentru cei care nu sunt mari pasionați de muzee”, a spus britanicul în postarea sa.

Un alt obiectiv important a fost Palatul Parlamentului, una dintre cele mai impresionante construcții din București. Dimensiunile clădirii au reprezentat un punct de atracție pentru turiști, însă experiența vizitării a fost influențată de durata turului și de accesul limitat la anumite spații. În plus, organizarea vizitei necesită pregătire în avans, inclusiv verificarea condițiilor de acces și a documentelor solicitate.

„Clădirea este pur și simplu absurdă. E greu chiar și să-i descrii amploarea. Merită vizitată o dată, dar turul în sine mi s-a părut puțin grăbit și vezi doar o mică parte din ea”, a mai spus Fischer.

Castelul Peleș, atracția care a cucerit turiștii

Cea mai importantă excursie în afara Capitalei a inclus două dintre cele mai cunoscute castele din România: Peleș și Bran. Deși ambele sunt asociate cu istoria și patrimoniul țării, impresiile lăsate de cele două obiective au fost diferite.

Castelul Peleș, situat în Sinaia și înconjurat de peisajele spectaculoase ale Munților Carpați, a devenit punctul culminant al întregii călătorii. Arhitectura elegantă, decorurile elaborate și cadrul natural au contribuit la imaginea unei reședințe regale desprinse parcă dintr-o poveste. Pentru cuplul britanic, castelul a fost unul dintre cele mai reușite obiective vizitate în România.

În schimb, Castelul Bran nu a avut același impact. Aglomerația din interior și asocierea puternică a monumentului cu legenda lui Dracula au influențat experiența vizitatorilor. Popularitatea internațională a castelului nu a fost suficientă pentru a compensa, în totalitate, așteptările create înaintea vizitei.

„Bran a fost în regulă, dar, sincer, interiorul m-a dezamăgit puțin; era foarte aglomerat, iar toată povestea cu Dracula pare mai degrabă o strategie de marketing vagă. Totuși, drumul în sine prin Carpați a meritat efortul. O singură avertizare: traficul la întoarcerea spre București, seara, a fost infernal; am ajuns acasă mult mai târziu decât plănuisem. Dacă aș mai face asta o dată, m-aș gândi să iau trenul până la Sinaia și să vizitez Castelul Peleș pe cont propriu, având în vedere că biletele la castel au oricum ore de intrare prestabilite”, a povestit turistul.

Muzeul Satului și gastronomia românească, alte surprize plăcute

Ultima zi a sejurului a fost rezervată unor activități mai liniștite. Cei doi au vizitat Parcul Regele Mihai I, cunoscut și sub numele de Herăstrău, apoi au ajuns la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

Muzeul în aer liber le-a oferit ocazia să descopere arhitectura tradițională din diferite regiuni ale României. Casele vechi, bisericile din lemn și gospodăriile reconstruite au conturat o imagine a vieții rurale de odinioară. Diversitatea exponatelor și amplasarea muzeului într-un spațiu verde au transformat vizita într-unul dintre momentele apreciate ale vacanței.

Nici experiențele culinare nu au lipsit din itinerar. Turiștii au încercat preparate tradiționale precum micii, sarmalele și mămăliga, completând mesele cu băuturi locale. Restaurantele din București le-au oferit numeroase posibilități de a descoperi bucătăria românească, însă au observat diferențe de preț în funcție de amplasare.

O cină pentru două persoane, cu băuturi incluse, a costat în general între 150 și 200 de lei, potrivit experienței lor. În schimb, localurile situate pe străzile foarte circulate din Centrul Vechi s-au dovedit mai scumpe decât restaurantele aflate la câteva străzi distanță. Astfel, alegerea locului în care se ia masa poate influența considerabil bugetul unei vacanțe în Capitală.

„Câteva observații practice aleatorii: metroul este curat și ușor de folosit, plata fără contact funcționează practic peste tot, iar aproape toți cei sub 40 de ani vorbeau măcar puțin engleză. Singurul lucru care ne-a derutat a fost zona gării de la Gara de Nord, care părea puțin dubioasă noaptea, iar semnalizarea nu este prea bună. De asemenea, pietrele de pavaj din Centrul Vechi vor distruge pantofii cu talpă subțire; iubita mea a aflat asta pe propria piele”, a mai spus Benjamin Fischer.

CITEȘTE ȘI: Nu e o glumă! Cât a plătit Rareș Cojoc pentru 7 nopți de cazare la un hotel de 5 stele din Antalya

Din 2027 se schimbă regulile pentru călătoriile cu avionul. Ce obligații au companiile aeriene