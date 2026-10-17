Din 2027 se schimbă regulile pentru călătoriile cu avionul. Ce obligații au companiile aeriene

Din 2027 se schimbă regulile pentru călătoriile cu avionul. Ce obligații au companiile aeriene
Reguli noi pentru pasageri / Sursa foto: Pexels
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Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de noi drepturi începând cu 23 octombrie 2027. Modificările vizează bagajele transportate în cabină, tarifele afișate la rezervare, locurile familiilor cu copii și procedurile pentru rambursarea banilor în cazul zborurilor perturbate. Companiile aeriene au la dispoziție perioada de pregătire pentru a-și adapta sistemele și condițiile comerciale.

Una dintre cele mai importante schimbări privește obiectul personal pe care fiecare călător îl poate transporta fără cost suplimentar. Acesta poate fi o geantă, un rucsac mic sau o husă pentru laptop, cu dimensiuni de maximum 40 × 30 × 15 centimetri, care să poată fi așezat sub scaunul din față.

Măsura nu înseamnă că toate trolerele de cabină vor deveni gratuite. Pentru bagajele mai mari, companiile pot menține tarife distincte, însă trebuie să prezinte clar costurile și condițiile. Totodată, ofertele vor trebui să includă de la începutul procesului de rezervare și o variantă de preț care permite transportul bagajului de mână.

Sursa foto: Shutterstock

Familiile vor beneficia de o facilitate importantă. Copiii sub 14 ani vor putea ocupa locuri alăturate părinților sau adulților însoțitori, fără plata unei taxe suplimentare pentru selectarea locurilor, în condițiile prevăzute de regulament. Astfel, părinții nu vor mai trebui să achite separat pentru a sta lângă cei mici.

Rambursări și despăgubiri pentru zboruri perturbate

Noile norme clarifică și procedurile pentru solicitarea banilor înapoi și a compensațiilor. Despăgubirile pot ajunge la 600 de euro, în funcție de distanța zborului și de circumstanțele incidentului. Acestea nu se acordă automat pentru orice întârziere, ci în condițiile stabilite de legislație.

În plus, companiile vor avea termene mai clare pentru soluționarea cererilor: rambursarea biletului trebuie efectuată în șapte zile calendaristice, iar solicitările de compensații trebuie soluționate în cel mult 30 de zile. Noile reguli urmăresc să ofere pasagerilor mai multă transparență și să simplifice procedurile atunci când călătoriile nu se desfășoară conform planului.

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