Aeroportul din Timișoara se închide în noiembrie! De unde vor pleca cursele programate

Călătorii care au bilete de avion din Timișoara pentru luna noiembrie trebuie să își reorganizeze planurile, după ce aeroportul va fi închis timp de aproape trei săptămâni. În intervalul 2-22 noiembrie 2026, nicio aeronavă nu va putea decola sau ateriza pe aeroportul timișorean, din cauza unor intervenții la pistă. Mai mulți operatori aerieni au anunțat deja schimbări, cele mai multe curse urmând să fie transferate.

Potrivit informațiilor transmise de administrația aeroportului, pista va fi scoasă integral din funcțiune începând cu 2 noiembrie, ora 08:00, până pe 22 noiembrie, la ora 21:00. Lucrările sunt necesare pentru repararea infrastructurii și menținerea condițiilor de siguranță pentru traficul aerian.

Companiile aeriene au fost informate în prealabil, astfel încât să își poată reorganiza programul și să le comunice călătorilor schimbările care le afectează deplasările.

Unde vor fi mutate cursele aeriene

Aeroportul Internațional Arad va prelua o parte importantă din traficul aerian programat inițial la Timișoara. Printre operatorii care și-au anunțat modificările se numără TAROM, HiSky și Wizz Air.

TAROM va opera de la Arad cursele RO 601/RO 602 și RO 607/RO 608, care asigură legături cu Bucureștiul. La rândul său, Wizz Air a actualizat sistemul de rezervări și a informat pasagerii ale căror călătorii sunt afectate.

Există și câteva excepții. Pe 2 noiembrie, zborurile Wizz Air către Dortmund și Memmingen vor pleca de la Timișoara și vor ateriza la Arad. În ultima zi a perioadei, cursele dinspre Roma Fiumicino și Bari sunt programate să aterizeze la Timișoara, în timp ce celelalte zboruri ale companiei vor fi operate de la Arad.

Călătorii sunt sfătuiți să verifice notificările primite de la operatori și detaliile rezervărilor înainte de a pleca spre aeroport. Cei care au cumpărat bilete prin agenții sau platforme online trebuie să contacteze furnizorul respectiv pentru informații actualizate.

În cazul TAROM, pasagerii pot opta, în condițiile comunicate de companie, pentru călătoria prin Arad, rerutarea către o altă destinație internă disponibilă sau rambursarea biletului.

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