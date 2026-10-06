Paradisul din Bavaria pe care puțini români îl au pe listă! Ce poți vedea în Berchtesgaden în doar 4 zile

La granița dintre Germania și Austria există un colț de Bavaria în care lacurile de smarald sunt strânse între pereți uriași de munte, cascadele cad de la sute de metri, iar drumurile urcă până la panorame din care se vede inclusiv Salzburgul. Parcul Național Berchtesgaden și împrejurimile sale pot umple fără probleme o vacanță de trei sau patru zile, mai ales că în aceeași zonă se găsesc celebrul Königssee, Obersee, cea mai înaltă cascadă din Germania, sate alpine, trasee prin pădure, o mină de sare veche de secole și Kehlsteinhaus, cunoscut drept „Cuibul Vulturului”. Iar dacă ajungi cu mașina, una dintre plăcerile excursiei este chiar drumul, pentru că aici se află Rossfeld Panoramastraße, cea mai înaltă șosea panoramică cu taxă din Germania.

Cum ajungi în Berchtesgaden

Cel mai apropiat aeroport important este cel din Salzburg, ceea ce face ca regiunea să poată fi combinată foarte ușor cu o vacanță în Austria. Din Salzburg se poate ajunge în Berchtesgaden atât cu mașina, cât și cu transportul public, însă mașina rămâne una dintre cele mai comode variante dacă vrei să explorezi lacurile, satele și punctele panoramice răspândite în întreaga regiune.

O altă variantă este trenul până la Berchtesgaden, cu schimbare la Freilassing pentru cei care vin din Salzburg. Zona este foarte populară și printre bicicliști, iar traseele dintre Salzburg, Berchtesgaden și Königssee oferă peisaje alpine spectaculoase.

Königssee, lacul care seamănă cu un fiord

Königssee este atracția în jurul căreia poate fi construită o zi întreagă. Lacul este înconjurat de versanți abrupți și păduri, iar biroul oficial de turism îl descrie drept unul dintre cele mai frumoase lacuri montane din Europa. Ambarcațiunile electrice pleacă din Schönau am Königssee și înaintează aproape în liniște printre munți.

Una dintre opririle celebre este St. Bartholomä, cu biserica sa inconfundabilă de pe malul lacului. De aici poți continua cu vaporul spre Salet, punctul din care începe drumul către Obersee.

Pentru Königssee merită rezervată o zi întreagă, mai ales dacă planul nu este doar o plimbare cu vaporul, ci și continuarea traseului spre Obersee și Röthbachfall.

Obersee, unul dintre cele mai fotogenice locuri din Bavaria

După coborârea la Salet, un traseu relativ ușor duce spre Obersee. Lacul este separat de Königssee printr-un vechi baraj natural de morenă și este celebru pentru reflexiile aproape perfecte ale munților în apă.

Fiind protejat între pereți înalți de stâncă și neavând circulație de ambarcațiuni, suprafața sa rămâne adesea extrem de liniștită. La capătul lacului se află Fischunkelalm, o stână veche de aproximativ 500 de ani, care este exploatată sezonier, în general de la jumătatea lunii mai până la jumătatea lunii octombrie.

Accesul la Obersee depinde însă de vaporul spre Salet, iar această stație nu este deservită în programul de iarnă.

Röthbachfall, cascada de 470 de metri

Cei care continuă dincolo de Obersee ajung către Röthbachfall. Cu o cădere totală de 470 de metri, aceasta este prezentată de turismul oficial al regiunii drept cea mai înaltă cascadă din Germania și una dintre cascadele foarte înalte ale Alpilor.

Pentru a ajunge acolo trebuie mai întâi să traversezi Königssee cu vaporul până la Salet, apoi să mergi pe lângă Obersee și Fischunkelalm. Tocmai accesul ceva mai complicat a făcut ca locul să rămână relativ puțin amenajat și să-și păstreze caracterul sălbatic.

Ramsau, Hintersee și Pădurea Fermecată

La aproximativ 25 de minute cu mașina de Königssee se află Hintersee, lângă satul montan Ramsau. Apa limpede, stâncile, copacii contorsionați și vârfurile Alpilor Berchtesgaden au făcut din acest loc un magnet pentru pictori încă din secolul al XIX-lea. Printre artiștii inspirați de peisaj s-au numărat Carl Rottmann, Ferdinand Waldmüller, Friedrich Gauermann și Wilhelm Busch.

În imediata apropiere se află Zauberwald, adică „Pădurea Fermecată”. Peisajul său s-a format în urma unei uriașe alunecări de stâncă produse în urmă cu aproximativ 3.500 de ani. Milioane de metri cubi de rocă au coborât în vale, au blocat cursul apei și au contribuit la formarea Hintersee. Astăzi, poteca prin pădure trece printre blocuri uriașe de piatră, copaci și cursuri de apă.

Există inclusiv un traseu interpretativ ușor prin Zauberwald, de aproximativ 3,3 kilometri, care poate fi parcurs în circa o oră și un sfert.

Wimbachklamm, printre stânci și cascade

Tot în zona Ramsau se află Wimbachklamm, un defileu îngust în care apa coboară cu zgomot printre pereții de stâncă. Vizitatorii traversează zona pe poduri și pasarele, chiar deasupra și pe lângă cursul tumultuos al apei.

Defileul se află între masivele Watzmann și Hochkalter, la intrarea în Wimbachtal, și este unul dintre cele mai spectaculoase monumente naturale din această parte a Bavariei.

Watzmann, muntele care domină Berchtesgaden

Deasupra întregii regiuni se ridică Watzmann, cu o altitudine de 2.713 metri, muntele care apare în aproape toate imaginile emblematice din Berchtesgaden.

Pentru turistul obișnuit nu este nevoie de o ascensiune dificilă pentru a-l admira. Watzmann poate fi văzut din numeroase puncte ale regiunii, de la Königssee și Ramsau până la punctele panoramice aflate pe șoselele alpine.

Jenner, Berchtesgaden văzut de sus

Dacă vrei perspectiva inversă, de data aceasta cu Königssee văzut de sus, una dintre cele mai bune variante este Jenner. Jennerbahn urcă pe munte, iar zona oferă panorame către Königssee și Watzmann, alături de trasee și restaurante montane. Jenner este considerat una dintre cele patru atracții majore ale regiunii, alături de Königssee, Kehlsteinhaus și mina de sare.

Există chiar și un bilet combinat „lake-to-summit”, care include vaporul pe Königssee până la St. Bartholomä și urcarea și coborârea cu Jennerbahn, listat în prezent la 56 de euro.

Kneifelspitze și priveliștea către Salzburg

Pentru cei care preferă drumețiile, un traseu foarte frumos pornește din Maria Gern și urcă spre Kneifelspitze. De sus se deschid perspective către Untersberg și Salzburg într-o direcție, iar în cealaltă către Berchtesgaden și Watzmann.

La întoarcere, Maria Gern este un loc bun pentru o pauză, mai ales datorită peisajului din jurul cunoscutei biserici de pelerinaj.

Rossfeld Panoramastraße, drumul spectaculos de la 1.600 de metri

Una dintre experiențele care merită făcute cu mașina este Rossfeld Panoramastraße. Șoseaua urcă până la aproximativ 1.600 de metri și este cea mai înaltă șosea panoramică cu taxă din Germania. Pe o porțiune de aproximativ 1,5 kilometri, traseul trece chiar pe teritoriul Austriei.

De sus se văd masivul Hoher Göll, Kehlstein, Untersberg, munții Tennen și Dachstein, regiunea Berchtesgaden și zona Salzburgului. În zilele senine, priveliștea spre valea Salzach și Salzburg este spectaculoasă.

Drumul este deschis pe tot parcursul anului, iar tariful oficial publicat în prezent este de 9,50 euro pentru un autoturism și pasagerii săi.

Kehlsteinhaus, „Cuibul Vulturului”

Berchtesgaden are natură dar ș o istorie fascinantă legată de al doilea război mondial. Deasupra orașului, la 1.834 de metri, se află Kehlsteinhaus, cunoscut internațional drept Eagle’s Nest sau „Cuibul Vulturului”.

Locul este inseparabil de istoria Obersalzbergului, care între 1933 și 1945 a devenit al doilea centru de putere al regimului nazist după Berlin. Astăzi, Kehlsteinhaus este atât punct panoramic, cât și loc istoric, iar priveliștea poate ajunge, în condiții bune, până la aproximativ 200 de kilometri.

Accesul obișnuit se face cu autobuze speciale electrice pe drumul Kehlstein. De la parcarea de sus se trece printr-un tunel lung de 124 de metri, săpat în stâncă, până la celebrul lift placat cu alamă care urcă spre clădire.

Dokumentation Obersalzberg, partea întunecată a istoriei

Vizita la Kehlsteinhaus capătă cu totul altă dimensiune dacă este combinată cu Dokumentation Obersalzberg. Expoziția permanentă „Idyll and Crime” folosește aproximativ 350 de obiecte, documente, fotografii și elemente multimedia pentru a prezenta istoria locului și legătura sa cu dictatura nazistă, persecuțiile, războiul și genocidul. Vizitatorii pot intra și într-o parte a complexului istoric de buncăre.

Este probabil cel mai bun mod de a evita transformarea „Cuibului Vulturului” într-o simplă atracție panoramică și de a înțelege ce a reprezentat, de fapt, zona Obersalzberg.

Mina de sare, o călătorie în interiorul muntelui

Pentru o zi ploioasă sau pur și simplu pentru ceva complet diferit de lacuri și drumeții, Berchtesgaden are o mină de sare exploatată încă din 1517. Sarea continuă să fie extrasă aici și în prezent.

Vizitatorii primesc echipament de miner, apoi trenulețul îi transportă pe un traseu de aproximativ 1.400 de metri în interiorul muntelui. Experiența include toboganul minerilor și o traversare cu barca a lacului sărat subteran. Turul propriu-zis durează aproximativ o oră, dar administrația recomandă să fie rezervate între o oră și jumătate și două ore pentru întreaga vizită.

În subteran sunt aproximativ 12 grade Celsius pe tot parcursul anului, ceea ce face din mină și o variantă bună atunci când vremea de afară nu permite drumețiile.

Centrul vechi din Berchtesgaden

După o zi petrecută pe munte, merită câteva ore și centrul istoric din Berchtesgaden. Zona pietonală combină clădirile istorice, magazinele, cafenelele și atmosfera tipică a unui mic oraș bavarez, toate având în fundal Alpii.

Printre opririle care pot fi incluse se află și Palatul Regal, iar centrul este o alegere potrivită pentru cină după întoarcerea de la Königssee sau de pe trasee.

Ce mănânci în Berchtesgaden

Nu poți pleca la drum în Bavaria cu intenția de a ține o dietă drastică. În jurul Königssee se găsesc restaurante unde poți încerca Spätzle, iar cabanele și restaurantele montane oferă preparate bavareze consistente.

În zona Maria Gern poți combina o drumeție cu o masă după coborâre, iar pe Rossfeld există cabane și puncte unde poți opri pentru mâncare în timp ce admiri panorama. Rossfeld-Skihütte, de exemplu, servește preparate bavareze tradiționale și Brotzeit, gustarea rece tipică regiunii.

Unde este mai bine să te cazezi

Pentru acces rapid la vaporașele de pe Königssee, Schönau am Königssee este una dintre cele mai practice alegeri. Dacă vrei restaurante, magazine și o poziție bună pentru excursii în mai multe direcții, orașul Berchtesgaden este mai comod.

Ramsau este varianta pentru cei care caută mai multă liniște, peisaj montan și acces rapid către Hintersee, Zauberwald și Wimbachklamm.

Cum poți împărți o vacanță de patru zile

Prima zi poate fi rezervată integral pentru Königssee, St. Bartholomä, Salet, Obersee și, dacă timpul și condiția fizică permit, continuarea către Röthbachfall.

A doua zi poate fi dedicată zonei Ramsau, cu biserica St. Sebastian, Hintersee, Zauberwald și Wimbachklamm. Este una dintre cele mai frumoase combinații pentru cei care vor multă natură fără o ascensiune alpină extrem de dificilă.

În a treia zi poți urca spre Obersalzberg, vizita Dokumentation Obersalzberg și Kehlsteinhaus, iar spre după-amiază poți continua pe Rossfeld Panoramastraße pentru panorama asupra Alpilor și Salzburgului.

Ultima zi poate combina mina de sare, centrul vechi din Berchtesgaden și Jenner, în funcție de ora plecării și de programul instalațiilor.

Iar dacă mai ai încă o zi la dispoziție, Salzburg este atât de aproape încât poate fi adăugat fără să transformi excursia într-un maraton pe șosea.

De ce merită Berchtesgaden

Berchtesgaden este unul dintre acele locuri în care nu trebuie să alegi între lacuri, munte, sate, istorie și drumuri panoramice, pentru că le primești pe toate într-o regiune relativ compactă. Într-o singură vacanță poți traversa Königssee cu vaporul electric, merge pe malul liniștit al Obersee, ajunge la cea mai înaltă cascadă din Germania, coborî într-o mină veche de peste 500 de ani și încheia ziua la 1.600 de metri pe Rossfeld Panoramastraße.

Primăvara și vara sunt excelente pentru trasee și pentru accesul complet spre Obersee și zonele alpine, toamna aduce culorile spectaculoase ale pădurilor, iar iarna schimbă complet peisajul. Unele atracții montane sunt însă sezoniere sau dependente de condițiile meteo, așa că programul vaporașelor spre Salet, accesul la Kehlsteinhaus și funcționarea instalațiilor trebuie verificate înainte de plecare.

Berchtesgaden nu este, așadar, doar o oprire de făcut într-o excursie din Salzburg. Cu Königssee, Obersee, Röthbachfall, Watzmann, Hintersee, Ramsau, mina de sare și spectaculoasa Rossfeld Panoramastraße, regiunea are suficient cât să devină singură destinația unei vacanțe în Alpi.

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