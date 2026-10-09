Momente tensionate pe Aeroportul Otopeni! Un avion cu peste 200 de persoane a revenit de urgență la sol

Momente tensionate pe Aeroportul Otopeni! Un avion cu peste 200 de persoane a revenit de urgență la sol
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Momente tensionate pe Aeroportul Otopeni! Un avion cu peste 200 de persoane a revenit de urgență la sol
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Momente tensionate pe Aeroportul Henri Coandă, vineri, 9 octombrie 2026! Un avion Wizz Air Malta, care zbura spre Londra, a fost nevoit să revină la sol la scurt timp după decolare. Potrivit informațiilor preliminare, aeronava ar fi lovit un stol de păsări. Una dintre acestea ar fi ajuns la unul dintre motoare. Din fericire, avionul a aterizat în siguranță, iar echipele de intervenție au fost pregătite să acționeze.

Aeronava efectua cursa București Otopeni – Londra Luton. Zborul WMT3005 a decolat la ora 15:58, însă planurile de călătorie au fost întrerupte rapid. Conform informațiilor apărute până acum, piloții ar fi sesizat problema și au solicitat permisiunea de a reveni pe aeroportul de plecare. Controlorii de trafic aerian au aprobat cererea, iar echipajul a început manevrele pentru aterizare. Avionul a revenit la sol în jurul orei 16:19, la aproximativ 21 de minute după decolare.

Echipaje de intervenție, mobilizate pe aeroport

Incidentul a determinat mobilizarea echipajelor de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Acestea au fost pregătite să intervină în cazul în care aterizarea ar fi întâmpinat probleme. Din fericire însă, manevra s-a desfășurat în siguranță.

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Potrivit informațiilor preliminare, la bord s-ar fi aflat peste 200 de persoane. Numărul exact al pasagerilor și al membrilor echipajului nu a fost comunicat oficial. Deocamdată, nu avem informații confirmate despre eventuale persoane rănite sau pasageri care să fi avut nevoie de îngrijiri medicale.

Alertă în timpul unui zbor FlyDubai

Un alt incident aviatic a atras atenția presei internaționale. Un avion FlyDubai, care zbura de la Dubai spre Tel Aviv, ar fi transmis codul 7500, utilizat în aviație pentru semnalarea unei posibile deturnări. Potrivit relatărilor din presa internațională, la bord s-ar fi aflat 174 de pasageri. În timpul zborului ar fi izbucnit o altercație între cei doi piloți. Unele relatări din presa israeliană susțin că unul dintre piloți ar fi încercat să preia controlul aeronavei. Celălalt ar fi intervenit pentru a împiedica escaladarea situației.

Potrivit relatărilor apărute în presă, avionul ar fi pierdut brusc altitudine în timpul incidentului. În plus, unul dintre piloți ar fi fost rănit în altercație. Unele informații susțin că un pasager ar fi intervenit pentru a ajuta la imobilizarea persoanei implicate. Circumstanțele exacte ale incidentului și detaliile privind alerta transmisă necesită confirmare oficială.

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